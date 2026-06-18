Adam El Boughlam sur les tablettes de plusieurs clubs

Le PSG tente de détourner un jouer annoncé à l'OM

PSG18 juin , 15:00
parClaude Dautel
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Formé à Montpellier, Adam El Boughlamy a été cité comme proche de l'OM. Mais, le PSG vient d'entrer dans la danse concernant le milieu de terrain de 18 ans et cela change tout.
Finaliste malheureux de la dernière Coupe Gambardella, Adam El Boughlamy avait eu l'occasion ce jour-là de se frotter aux jeunes joueurs du Paris Saint-Germain, puisque la finale jouée en lever de rideau de Lens-Nice, opposait Montpellier à Paris. La saison étant terminée, le joueur de 18 ans était libre, puisqu'il n'a pas signé de contrat professionnel avec son club formateur. Depuis plusieurs jours, le nom d'Adam El Boughlamy était cité comme très proche de l'Olympique de Marseille, au point même que FootMercato confirme que le milieu de terrain du MHSC devait signer ce jeudi avec le club phocéen. Cependant, un invité de dernière minute pourrait totalement changer la donne et la destination du jeune Montpelliérain . Cet invité, c'est tout simplement le double champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain.

Le PSG se lance dans la bataille au dernier moment

Le PSG est en effet tenté par l'idée de faire signer un premier contrat professionnel à Adam El Boughlamy. Cela même si ce dernier avait déjà trouvé un terrain d'entente avec l'Olympique de Marseille. Dans un marché des jeunes joueurs libres, la guerre fait rage et le Paris SG n'a aucune hésitation à tenter de faire changer de destination le milieu de terrain de 18 ans. Cette saison, Adam El Boughlamy a été titulaire lors de la quasi-totalité des matchs des U19 de Montpellier, dont il était par ailleurs le capitaine. Pour le Paris Saint-Germain, il ne s'agit pas réellement de vouloir gêner l'OM, le club de la capitale ayant forcément des moyens financiers colossaux, mais Luis Enrique et Luis Campos l'ont plusieurs fois répété, ils veulent désormais ce genre de profil au PSG.
Santi Aouna précise que le dossier Adam El Boughlamy devrait rapidement être réglé, peut-être même d'ici la fin de la semaine. A l'heure où l'Olympique de Marseille connaît enfin la sanction de l'UEFA, le club phocéen compte justement sur ce type de profil pour permettre à Bruno Genesio d'avoir un vrai effectif, notamment avec des jeunes joueurs d'avenir. À savoir si l'OM aura plus d'arguments que le Paris SG.
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Ce qui n'était pas anormal vu que pour rattraper le retard sur les cadors il a fallut dépasser les seuils parfois et en subir d'ailleurs les conséquences. Mais au final ils l'ont fait. De plus si tu es cohérent, tu reconnais que le PSG a donc été encadré par le fair-play financier comme tout le monde. Le PSG a même été désavantagé face a City ou Chelsea qui eux sont arrivés bien avant le fait play financier avec des gros investissements

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Paris a mis 14 ans pour y parvenir avec les moyens d’un pays dont l'objectif etait de se faire une image. Et si ma mémoire ne me trompe pas le PSG a souvent été mis à l'index pour son manque de fair-play financier.....

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avec des tickets resto comme budget ? arretez avec vos titres en bois, ce site c'est fou sans deconner

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Beaucoip l'espère.... mais c’est pas pour demain la veille de pouvoir rivaliser avec le PSG!!!

Samuel Umtiti sur M6, un réveil est exigé

Il débute, pas toujorus simple de faire du ping-pong avec le journaliste dont c'est le metier.

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