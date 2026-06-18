Le PSG tente de détourner un jouer annoncé à l'OM

Formé à Montpellier, Adam El Boughlamy a été cité comme proche de l'OM. Mais, le PSG vient d'entrer dans la danse concernant le milieu de terrain de 18 ans et cela change tout.

FootMercato confirme que le milieu de terrain du MHSC devait signer ce jeudi avec le club phocéen. Cependant, un invité de dernière minute pourrait totalement changer la donne et la destination du jeune Montpelliérain . Cet invité, c'est tout simplement le double champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain. Finaliste malheureux de l a dernière Coupe Gambardella , Adam El Boughlamy avait eu l'occasion ce jour-là de se frotter aux jeunes joueurs du Paris Saint-Germain, puisque la finale jouée en lever de rideau de Lens-Nice, opposait Montpellier à Paris. La saison étant terminée, le joueur de 18 ans était libre, puisqu'il n'a pas signé de contrat professionnel avec son club formateur. Depuis plusieurs jours, le nom d'Adam El Boughlamy était cité comme très proche de l'Olympique de Marseille, au point même queconfirme que le milieu de terrain du MHSC devait signer ce jeudi avec le club phocéen. Cependant, un invité de dernière minute pourrait totalement changer la donne et la destination du jeune Montpelliérain . Cet invité, c'est tout simplement le double champion d'Europe en titre, le Paris Saint-Germain.

Le PSG se lance dans la bataille au dernier moment

Le PSG est en effet tenté par l'idée de faire signer un premier contrat professionnel à Adam El Boughlamy. Cela même si ce dernier avait déjà trouvé un terrain d'entente avec l'Olympique de Marseille. Dans un marché des jeunes joueurs libres, la guerre fait rage et le Paris SG n'a aucune hésitation à tenter de faire changer de destination le milieu de terrain de 18 ans. Cette saison, Adam El Boughlamy a été titulaire lors de la quasi-totalité des matchs des U19 de Montpellier, dont il était par ailleurs le capitaine. Pour le Paris Saint-Germain, il ne s'agit pas réellement de vouloir gêner l'OM, le club de la capitale ayant forcément des moyens financiers colossaux, mais Luis Enrique et Luis Campos l'ont plusieurs fois répété, ils veulent désormais ce genre de profil au PSG.