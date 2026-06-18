Moreira pour 32 ME, l’OL peut encore faire mieux

L'Olympique Lyonnais voit le transfert d'Afonso Moreira se concrétiser au meilleur des moments. Matthieu Louis-Jean, architecte de la venue du Portugais, a encore de nouveaux défis devant lui.

Le magicien Matthieu Louis-Jean va avoir une statue à Lyon s’il continue sur sa lancée. Le chef du recrutement a fait des miracles avec peu de moyens l’été dernier, récupérant des joueurs parfois inconnus en France pour permettre à Paulo Fonseca de présenter une équipe compétitive. Pas mal pour un club qui a été annoncé relégué administrativement en Ligue 2 dans ce même été 2025.

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Ces bons choix sont déjà payants, puisqu’Afonso Moreira a passé sa visite médicale avant de s’engager au Bayer Leverkusen pour 32 millions d’euros. L’ailier portugais avait été recruté par l’OL pour 2 millions d’euros, en provenance de la réserve du Sporting Portugal. La plus-value sur ce transfert est de 30 millions d’euros, même si une partie pouvant aller jusqu’à 6 millions d’euros pourra aller au club de Lisbonne, qui avait mis une clause en ce sens.

Cette bonne opération force l’admiration et démontre qu’avec du bon travail en amont et un environnement porteur, les petits coups peuvent rapporter gros. Toutefois, comme le rappelle Le Progrès, cette plus-value certes colossale est loin d’être la plus importante de l’histoire de l’OL. En dehors des joueurs formés à l’Académie, qui n’ont donc pas été achetés comme Tolisso, Cherki, Lacazette, Barcola ou Benzema, la vente de Moreira sera simplement la troisième plus grosse plus-value de l’histoire du club rhodanien.

Il sera en effet difficile de faire mieux que l’opération qui avait vu Tanguy Ndombélé, acheté 8 ME à Amiens, partir pour Tottenham pour 60 ME (52 ME de plus-value). Et même l’opération Ferland Mendy, avait permis à l’OL de faire un bénéfice de 43 ME. Des objectifs très difficiles à atteindre, et qui ne peuvent pas être réalisés tous les étés en claquant des doigts. Mais l’opération Afonso Moreira restera l’une des plus rentables de l’histoire et elle a surtout été effectuée à un moment où l’OL en avait cruellement besoin.