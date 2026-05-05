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L’OM laisse Pablo Pagis à l’OL

Mercato05 mai , 16:00
parGuillaume Conte
3
De nombreux clubs français suivent Pablo Pagis, auteur d'une solide saison à Lorient et qui va inévitablement partir cet été. L'OM est toutefois retiré de la course, où l'OL figure en bonne place.
C’est le jeune attaquant français qui sera certainement l’un des plus demandés cet été. A un an de la fin de son contrat, Pablo Pagis n’a pas prévu de prolonger avec le FC Lorient, qui lui a pourtant fait connaitre le plus haut niveau. Maintenant qu’il va crouler sous les offres au mercato, le voir rester chez les Merlus à un an de la fin de son contrat semble vraiment peu probable. Le Paris FC s’est renseigné à son sujet ces dernières, mais selon Ouest-France, l’OL fait partie des sérieux candidats. Surtout que la perspective de rejoindre une équipe en mal d’attaquants axiaux, amenés à disputer la Coupe d’Europe, et qui fait beaucoup confiance aux jeunes, a de quoi séduire le fils de Mickael Pagis. Le Stade Rennais est récemment venu aux renseignements également, pour ce joueur qui intéresse beaucoup de monde en France.

L'OM n'est pas en état de recruter

Mais ce n’est plus le cas de l’OM. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, la piste menant à Pablo Pagis n’a pas lieu d’être à Marseille, où il y a actuellement beaucoup trop d’autres préoccupations pour se pencher sur le cas du jeune attaquant du FC Lorient. Un intérêt trop lointain pour avancer dans ce dossier, sachant que Marseille vient de récupérer un président, et n’a même pas de directeur sportif. L’incertitude sportive et administrative empêche totalement de ses projeter sur le mercato pour le moment à l’OM. Et cela va forcément avoir des conséquences avec des joueurs qui vont passer sous le nez du club provençal. Même si à l’heure actuelle, avec ses crises incessantes, la pression énorme des supporters et les marchés des transferts difficiles à lire, force est de reconnaitre que rejoindre l’OM est moins attractif. Surtout auprès des jeunes joueurs qui craignent de mettre les pieds dans un véritable bourbier.

Pablo Pagis fan de l'OM

Et pourtant, Pablo Pagis n’a jamais caché que rejoindre Marseille ne le laisserait pas indifférent, lui dont le père a porté le maillot olympien. « Marseille, c'est le club de mon père, le club de coeur, celui qu'il a adoré. Son passage a été court mais très intense. C'est vrai que c'est là-bas que j'ai tapé mes premiers ballons. J'y ai fait mon premier entraînement je m'en souviendrais toujours. C'est un énorme club français et d'énormes souvenirs pour moi et surtout mon père », avait confié Pablo Pagis à Ligue 1+ en début d’année 2026.
P. Pagis

P. Pagis

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs26
Buts10
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
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Un amoureux de l'OM on préfère d'autres joueurs. Maintenant il y a la jurisprudence Valbuena, on l'a détesté à l'OM, on l'a adoré à l'OL, un joueur qui ne trichait pas, il avait été très bon avec nous.

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Une armée de bots...

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5
Rennes
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6
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O. Marseille
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41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
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2832610163043-13
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233258192951-22
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163237223272-40

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