Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Tout va s'enchainer pour l'Olympique Lyonnais en ce début de mercato. Les négociations avec Dortmund ont été royales et Julien Duranville arrive dès que Moreira va partir.

Sur le point de vendre Afonso Moreira à Leverkusen, l’Olympique Lyonnais a déjà trouvé son remplaçant non loin de là. A 100 kilomètres de Leverkusen, Dortmund a abandonné tout espoir avec Julien Duranville. Voir l’OL débarquer pour essayer de relancer l’ancien espoir belge est vu d’un bon oeil dans le Ruhr.

Moreira va tout débloquer pour l'OL

Selon les dernières informations du journal local Ruhr Nachrichten, les dirigeants du club allemand se sont réunis cette semaine pour valider les différents dossiers du mercato. Le premier et le plus simple à boucler sera la vente de l’ailier belge, en qui Dortmund ne croit plus. Le journal allemand estime que la confiance est rompue en raison de trop nombreuses blessures et d’une incapacité à se faire une place de titulaire. L’ancien joueur d’Anderlecht avait pourtant coûté plus de 12 millions d’euros en 2023, mais le Borussia a fait une croix sur la possibilité de récupérer une bonne partie de cet investissement.

Ainsi, l’accord avec l’OL a été très vite trouvé, autour d’un transfert à 5 millions d’euros, et 3 millions d’euros de bonus. Dortmund a consenti un effort sur le prix global, à condition de pouvoir ajouter une clause permettant de toucher environ 20 % sur la revente du joueur, s’il venait à exploser. Une garantie afin de se prévenir d’un beau passage de Duranville à Lyon, ce qui donnerait forcément une pointe de regret dans la Ruhr.

L’OL ne s’est pas opposé à cette condition, et Ruhr Nachrichten souligne que les négociations se sont passés très cordialement. L’accord a été trouvé, et il reste désormais à formaliser tout cela, probablement dès qu’Afonso Moreira aura signé à Leverkusen.