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PSG : Liverpool et Arsenal, le dossier Barcola s'emballe

PSG18 juin , 12:20
parGuillaume Conte
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Buteur pour son entrée dans le Mondial, Bradley Barcola continue de faire saliver les clubs anglais. Même Liverpool, qui vient de recruter un ailier gauche, assure être toujours sur le coup pour le joueur du PSG.
Très dépensier l’été dernier, Liverpool a visiblement l’intention de rester sur cette ligne de conduite. Les Reds ont frappé fort en levant la clause libératoire de l’international espagnol Victor Munoz. La révélation d’Osasuna, présente à la Coupe du monde avec la Roja, va rejoindre le club de la Mersey pour 40 millions d’euros. Il n’y aura pas de négociations entre les clubs, puisque la formation anglaise ne fait que lever la clause libératoire sans discuter. L’arrivée d’un ailier droitier qui adore jouer à gauche doit donc mettre un terme à la possible venue de Bradley Barcola.

Liverpool veut Munoz ET Barcola

Et bien pas du tout. Selon les informations de Fabrizio Romano, ce recrutement est simplement une opportunité saisie par Liverpool, qui voulait boucler cette transaction avant la fin de la Coupe du monde. Cela n’empêche pas les Reds de toujours vouloir faire venir Bradley Barcola. Surtout que les dirigeants anglais sont persuadés que ce transfert de l’ancien lyonnais arrangerait bien le PSG, qui salive devant les performances de l’Ivoirien Yan Diomandé à la Coupe du monde.
L’avenir de Bradley Barcola à Paris est donc toujours en question, surtout qu’Arsenal apprécie également ses qualités. Les Gunners viennent de se prendre un stop par Khvicha Kvaratskhelia et ont besoin d’un homme fort à gauche pour être un peu plus dangereux offensivement dans le jeu. Selon le journaliste Miguel Delaney de The Independent, le club londonien structure actuellement une offre pour essayer de faire craque le craquer le PSG.
De son côté, Paris garde toujours la même positions. Un départ n’est pas envisagé, à moins que le joueur ne le demande. Une façon de jouer sur tous les tableaux, car si Yan Diomandé venait à signer au PSG, comme titulaire et au poste de Barcola, il y a de grandes chances que l’ancien lyonnais finisse par se dire qu’il a besoin d’un statut plus important dans un autre club européen.
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Derniers commentaires

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

C'est Sergio, BUB, Sweet au minimum!! ^^

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Duranville Matchs 63 Buts 5 PassesD4 🤣🤣🤣🤣🤣

Tout est bouclé, l'OL va se régaler devant la DNCG

Oui dont une de plusieurs mois, donc à voir par la suite ;-) Après, je ne dis pas qu'il est fragile mais si jeune son historique est plus rempli que celui de Moreira et moins que Duranville ;-)

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Une très belle affaire 22%🤣🤣🤣

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

On attendra car pour le moment en 4 jours en ligue 1 (mis a part les prêts ) pas de mouvement 4 en Angleterre c'est assez calme

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