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Ulisses Garcia

Il annule son transfert, l’OM perd 3 ME

OM18 juin , 13:00
parEric Bethsy
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Prêté à Sassuolo l’hiver dernier, Ulisses Garcia a donné satisfaction aux Neroverdi. Les Italiens comptaient lever l’option d’achat pour conclure son transfert définitif. Mais le latéral gauche de l’Olympique de Marseille préfère retrouver la Commanderie à la reprise.
Ce ne sont pas les priorités de Grégory Lorenzi et pourtant, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille devra trouver des solutions. Cet été, le club phocéen verra réapparaître plusieurs indésirables suite à leurs prêts respectifs. On parle de Bamo Meïté, Angel Gomes, Amine Harit, Faris Moumbagna et de Neal Maupay, non conservés par les clubs qui les ont empruntés. La situation est un peu différente en ce qui concerne Ulisses Garcia (30 ans) qui sort d’un passage convaincant à Sassuolo.
Suite à son arrivée en février dernier, le latéral gauche prêté par l’Olympique de Marseille s’est solidement installé dans le onze des Neroverdi. Son transfert définitif était donc envisageable, jusqu’à l’annonce du journaliste Antonio Parrotto. Le spécialiste de SassuoloNews.net a annoncé que le pensionnaire de Serie A ne lèverait pas l’option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros. Une information confirmée par La Provence qui apporte tout de même une précision importante.

Une nouvelle chance avec Genesio ?

Contrairement à ce que laissait entendre la source transalpine, ce n’est pas Sassuolo qui a renvoyé Ulisses Garcia à l’Olympique de Marseille. Les Neroverdi, apparemment d’accord pour le conserver la saison prochaine, n’ont pas obtenu les faveurs du Marseillais qui a refusé de rester. Il faut croire que l’international suisse, non convoqué pour la Coupe du monde 2026, préfère rentrer à la Commanderie et tenter sa chance avec Bruno Genesio. Difficile de dire quel sera l’avis du futur entraîneur olympien. Mais une chose est sûre, c’est que la direction n’aurait pas dit non à un chèque de 3,5 millions d’euros au moment où ses finances sont dans le rouge.
U. Garcia Lopes

U. Garcia Lopes

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Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Duranville Matchs 63 Buts 5 PassesD4 🤣🤣🤣🤣🤣

Tout est bouclé, l'OL va se régaler devant la DNCG

Oui dont une de plusieurs mois, donc à voir par la suite ;-) Après, je ne dis pas qu'il est fragile mais si jeune son historique est plus rempli que celui de Moreira et moins que Duranville ;-)

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

Une très belle affaire 22%🤣🤣🤣

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

On attendra car pour le moment en 4 jours en ligue 1 (mis a part les prêts ) pas de mouvement 4 en Angleterre c'est assez calme

Dortmund-OL, Duranville attend la passe décisive de Moreira

C est vraiment n importe quoi Si y a un joueur a prendre a Dortmund c est Raphaël Guerreiro

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