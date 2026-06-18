Il annule son transfert, l’OM perd 3 ME

Prêté à Sassuolo l’hiver dernier, Ulisses Garcia a donné satisfaction aux Neroverdi. Les Italiens comptaient lever l’option d’achat pour conclure son transfert définitif. Mais le latéral gauche de l’Olympique de Marseille préfère retrouver la Commanderie à la reprise.

Ce ne sont pas les priorités de Grégory Lorenzi et pourtant, le directeur sportif de l’Olympique de Marseille devra trouver des solutions. Cet été, le club phocéen verra réapparaître plusieurs indésirables suite à leurs prêts respectifs. On parle de Bamo Meïté, Angel Gomes, Amine Harit, Faris Moumbagna et de Neal Maupay, non conservés par les clubs qui les ont empruntés. La situation est un peu différente en ce qui concerne Ulisses Garcia (30 ans) qui sort d’un passage convaincant à Sassuolo.

Suite à son arrivée en février dernier, le latéral gauche prêté par l’Olympique de Marseille s’est solidement installé dans le onze des Neroverdi. Son transfert définitif était donc envisageable, jusqu’à l’annonce du journaliste Antonio Parrotto. Le spécialiste de SassuoloNews.net a annoncé que le pensionnaire de Serie A ne lèverait pas l’option d’achat fixée à 3,5 millions d’euros. Une information confirmée par La Provence qui apporte tout de même une précision importante.

Une nouvelle chance avec Genesio ?

Contrairement à ce que laissait entendre la source transalpine, ce n’est pas Sassuolo qui a renvoyé Ulisses Garcia à l’Olympique de Marseille. Les Neroverdi, apparemment d’accord pour le conserver la saison prochaine, n’ont pas obtenu les faveurs du Marseillais qui a refusé de rester. Il faut croire que l’international suisse, non convoqué pour la Coupe du monde 2026, préfère rentrer à la Commanderie et tenter sa chance avec Bruno Genesio. Difficile de dire quel sera l’avis du futur entraîneur olympien. Mais une chose est sûre, c’est que la direction n’aurait pas dit non à un chèque de 3,5 millions d’euros au moment où ses finances sont dans le rouge.