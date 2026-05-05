OM : Facundo Medina humilié par un champion du monde

Sauf qu'ils vont pas courir le dimanche et ça va finir sans coupe d'Europe ... et fiasco financier
C'est l'idée de cette phrase. C'est vrai, mais il est mal placé pour faire cette remarque.
La put# qui se moque du trottoir plutot Dugarry, le mec qui s'est tire la queue entre les jambes
T'inquiète pas de la marque du vélo.. Juste pédale
Deux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|64
|31
|20
|4
|7
|61
|33
|28
|60
|32
|18
|6
|8
|52
|34
|18
|58
|32
|17
|7
|8
|51
|35
|16
|56
|32
|16
|8
|8
|56
|46
|10
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|31
|13
|7
|11
|50
|41
|9
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|41
|32
|11
|8
|13
|45
|45
|0
|41
|32
|10
|11
|11
|44
|47
|-3
|38
|31
|10
|8
|13
|41
|51
|-10
|34
|32
|9
|7
|16
|27
|46
|-19
|32
|32
|6
|14
|12
|30
|43
|-13
|31
|32
|7
|10
|15
|36
|58
|-22
|28
|32
|6
|10
|16
|30
|43
|-13
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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🎙️ Facundo Medina : "Himad (Abdelli), l'autre jour, il m'a mis un petit pont (...) Je suis allé direct sur lui pour le pousser contre les barrières." L'Argentin évoque sa grinta & sa mentalité en match et à l’entraînement. #OMOGCN