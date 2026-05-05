Facundo Medina a beaucoup parlé du côté de l'OM
L'OM et Medina, c'est compliqué

OM : Facundo Medina humilié par un champion du monde

OM05 mai , 14:00
parClaude Dautel
4
Avant le match contre Nice, Facundo Medina avait secoué le cocotier, le joueur arrivé de Lens s'en prenant lors de différentes interviews au comportement de certains de ses coéquipiers. Une semaine plus tard, Medina passe à la caisse.
« Tu veux être avec moi? Tu vas me la faire à l'envers ou on va à la guerre ensemble? Si t'as de l'ambition et de l'amour-propre, n’oublie pas que là maintenant tu es ici à Marseille ». Après la défaite de l'Olympique de Marseille à Lorient, il y a deux semaines, Facundo Medina avait piqué un coup de sang dans différents médias en s'en prenant à certains de ses coéquipiers. Des propos qui ont pas mal choqué en interne, au point que l'international argentin avait été recadré dans le secret du vestiaire. Samedi, face à Nantes, Facundo Medina n'a pas été bon et forcément le défenseur argentin prêté par le RC Lens n'échappe pas aux critiques. Surtout de la part de Christophe Dugarry qui l'a salement dégommé, en lui rappelant son comportement récent.

Comment Facundo Medina peut « ouvrir sa fraise »

Sur RMC, le champion du monde 1998 et ancien joueur de l'Olympique de Marseille a démonté le comportement des joueurs marseillais à Nantes, et n'a évidemment pas raté Facundo Medina. « Si on regarde le match face à Nantes, on prend deux images : celle de Greenwood qui n’a pas envie, qui regarde à droite à gauche, qui a fait 3 mètres ; et le troisième but encaissé avec Medina qui vient nous expliquer c’est quoi le football, la grinta, et qui lève les bras quand Albine le dribble. Balerdi et Medina qui lèvent les bras, ils le laissent passer, mais comment il peut ouvrir sa fraise et donner une leçon ? », a lancé un Christophe Dugarry fou de rage au moment de faire le bilan de l'Olympique de Marseille cette saison.
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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