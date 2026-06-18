Elye Wahi interdit d'entrer au Canada, la Côte d'Ivoire sort du silence

Actuellement au coeur d'une enquête en France concernant un possible acte de tricherie, lié aux paris sportifs, Elye Wahi ne pourra pas jouer samedi contre l'Allemagne. Le Canada a refusé son entrée dans le pays.

Wahi est dans une sacrée galère

« La Fédération Ivoirienne de Football a pris connaissance des différents articles et informations concernant l’international ivoirien Elye Wahi. À ce jour, la FIF n’a été officiellement saisie d’aucune procédure judiciaire ou administrative le concernant. Dans cette période particulièrement délicate, la FIF apporte tout son soutien au joueur et lui réaffirme sa confiance. Elye Wahi demeure un élément important de la sélection nationale de Côte d’Ivoire. La FIF informe également que le joueur ne pourra pas effectuer le déplacement de la délégation au Canada. En effet, les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n’ont pas pu être obtenues à ce stade. Elye Wahi restera donc aux États-Unis dans l’attente du retour de l’équipe », précise la FIF. C'est forcément un énorme coup dur pour l'équipe de Côte d'Ivoire, car cela pourrait être le début d'une sacrée galère pour Elye Wahi.