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OM : Une mise au vert illégale, les joueurs contre-attaquent

OM07 mai , 13:20
parGuillaume Conte
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L'OM est bien parti pour garder ses joueurs en mise au vert forcée jusqu'à lundi et le retour du match au Havre. C'en est trop pour certains joueurs.
Cela a été dit et répété, mais Frank McCourt n’est vraiment pas content de voir la qualification en Ligue des Champions échapper à son équipe. Le propriétaire de l’OM est allé contre l’avis d’Habib Beye et a imposé, avec Medhi Benatia, un stage musclé à la Commanderie avec des joueurs olympiens qui vivent 24 heures sur 24 dans le centre d’entrainement du club.

Les joueurs s'interrogent sur la légalité de la mise au vert

Les joueurs ne savent même pas de quoi sera fait le lendemain, le programme n’étant donné qu’au jour le jour. Cette mise au vert prolongée n’a même pas vraiment de durée fixée. En ce jeudi, les chances de voir les joueurs rentrer dans leur foyer sont maigres selon L’Equipe. La mise au vert est même partie pour durer jusqu’au soir du match face au Havre, avec un retour au domicile lundi au petit matin donc. Une sacrée initiative qui a le don de faire réagir les premiers concernés.
A tel point que, selon des indiscrétions recueillies par L’Equipe, la lassitude pèse sur les joueurs. « Certains cadres, quelques pères de famille aussi, sont lassés de cette méthode usée auparavant déjà et paraissent rincés mentalement », souligne le quotidien sportif, qui évoque une réflexion du côté de l’équipe pour contester cette procédure d’un point de vue légal. « Cet enchaînement de moments de cohésion et de punition, ces jours d'affilée sans rentrer chez eux, pèsent sur les joueurs, lassés d'être devenus les seuls boucs émissaires de la situation critique du club et certains s'interrogent même sur la légalité de ces séquences », confie ainsi L’Equipe, pour qui certains éléments ont pu se renseigner pour savoir si l’OM avait le droit de garder tout l’effectif en pension complète pendant plus d’une semaine sans permettre aux joueurs de rentrer chez eux.
Une question délicate, car le club peut en théorie décider de partir en stage aux quatre coins du monde sans que cela ne fasse lever le moindre sourcil au niveau légal. Voir les joueurs entamer une procédure contre leur club est hautement improbable, mais pour certains éléments, les méthodes de l’OM sont au moins contre-productives et exagérées car certains joueurs estiment qu’ils sont les seuls à payer pour un problème qu’il est bien facile de leur mettre sur le dos.
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