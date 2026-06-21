Le Real s'énerve, Enzo Fernandez arrive pour 120 ME

S'il a été décidé qui devait y avoir un procès... c'est que suite à l'enquête, il se trouve qu'il y a assez d'éléments pour envoyer Achraf Hakimi en procès. Achraf Hakimi risque jusqu'à 20 ans de prison pour viol devant la Cour Criminelle Départementale.
Lui comme tessman et Nuamah on perdra de l’argent, faut être clair
Chacun sa merde. Rien à foutre des autres c'est Lyon é basta !
Tu ne comprends toujours pas ? Mdr Je te laisse encore réfléchir avec ta petite cervelle.
salut maubelan-ol , je pense , comme bon nombre d'entre-nous , que l'on y verra plus clair en tant que supporters , après la dncg , pour le grand public , car certaines réunions ol - dncg , ont eu lieu depuis le 1er janvier 2026 , nous n'en avons eu que très peu d'info à ce sujet . et puis les tours de qualif de la c1 pourraient mouvementer l'effectif , comme chaque année on n'a pas fini d'avoir des rumeurs et démentis . courage à nous pour les futures lectures .
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🛡️ El nuevo guardián de la defensa ya está aquí. 💪 @IbrahimaKonate_