Le Real s'énerve, Enzo Fernandez arrive pour 120 ME

Le Real Madrid est loin d’avoir terminé son mercato estival. Il se dit que la prochaine grosse recrue merengue sera Enzo Fernández, qui veut quitter Chelsea rapidement.

À Madrid, la direction semble avoir décidé de frapper très fort cet été. Florentino Pérez, récemment réélu à la présidence du club, souhaite concrétiser les promesses faites durant sa campagne. Le Real Madrid s’est déjà montré actif avec plusieurs arrivées importantes (Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, José Mourinho ou encore Marc Cucurella). Mais le mercato est encore loin d’être terminé au vu des demandes de Mourinho. Le club merengue cherche notamment à renforcer son milieu de terrain, et le profil d’Enzo Fernández est particulièrement apprécié. D’autant plus que le champion du monde argentin souhaite plus que jamais un départ de Chelsea.

Enzo Fernandez tout proche de signer au Real Madrid

Selon les informations du journaliste Gianluigi Longari, le Real Madrid a récemment trouvé un accord avec Enzo Fernández pour un contrat de cinq saisons. Le montant du transfert serait estimé à environ 120 millions d’euros. L’ancien joueur du Benfica a clairement exprimé à sa direction son souhait de quitter Chelsea pour rejoindre la capitale espagnole. Malgré des réticences initiales, le club londonien se serait résigné à envisager son départ.

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En cas d’arrivée au Real Madrid, Enzo Fernández deviendrait l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif, ce qui ajouterait une pression supplémentaire sur ses épaules avant de commencer son aventure en Espagne. À noter que cette potentielle signature pourrait également entraîner des mouvements dans l’effectif madrilène. Eduardo Camavinga est notamment annoncé sur le départ et ne figurerait pas parmi les plans de José Mourinho. Une belle opportunité à saisir pour de nombreux clubs européens. Le Paris Saint-Germain surveille notamment la situation autour de l'international français, qui cherche à relancer sa dynamique au plus haut niveau.