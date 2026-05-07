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Aguerd et Traoré quittent l’OM

OM07 mai , 9:00
parGuillaume Conte
3
L'OM n'est plus à une mauvaise nouvelle près en ce moment, et deux joueurs ont du quitter le club pour des raisons différentes ce jeudi matin.
Chose rare à un mois de la fin de la saison, l’Olympique de Marseille a laissé deux joueurs s’en aller pour des raisons médicales. Un blessé de longue date et un nouveau blessé ont décidé de quitter la cité provençale pour poursuivre leurs soins ailleurs, a fait savoir le club phocéen.
« L’Olympique de Marseille informe ce jour que le club a pris la décision d’autoriser Nayef Aguerd et Hamed Traoré à voyager dans le cadre de la poursuite de leur prise en charge médicale. Le club reste en étroite coordination avec les différents staffs médicaux concernés et souhaite un prompt rétablissement à l'ensemble de ses joueurs en soins », a expliqué l’OM ce jeudi matin.

Aguerd tente le tout pour le tout pour le Maroc

Blessé de longue date, et opéré d’une pubalgie début mars, Nayef Aguerd espérait pouvoir disputer les derniers matchs de la saison pour être candidat à une place à la Coupe du monde avec le Maroc. Ce ne sera pas le cas et l’ancien de West Ham va visiblement tenter le tout pour le tout pour être prêt à temps. Le défenseur central va rejoindre le Maroc et le staff des Lions de l’Atlas pour être évalué, et essayer d’être prêt pour le Mondial en Amérique. Un dernier sprint en forme de pari, qui ne doit toutefois pas faire oublier que l’OM espère bien le récupérer en forme la saison prochaine.
Enfin, touché lors d’un dernier ballon lors du match face à Nantes, Hamed Junior Traoré aura passé beaucoup de temps à l’infirmerie cette saison. Le joueur, récemment acheté en provenance de Bournemouth, a décidé de se rendre en Finlande pour être pris en charge pas un spécialiste des blessures aux adducteurs. Il y a de grandes chances que cela se finalise par une opération, et une nouvelle indisponibilité longue durée pour l’Ivoirien, qui espérera ensuite être de retour pour le début de la saison prochaine.
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