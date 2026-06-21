Mondial 2026 : Lamine Yamal réveille l’Espagne

Que des petits ! On passe Large 😎
S'il a été décidé qui devait y avoir un procès... c'est que suite à l'enquête, il se trouve qu'il y a assez d'éléments pour envoyer Achraf Hakimi en procès. Achraf Hakimi risque jusqu'à 20 ans de prison pour viol devant la Cour Criminelle Départementale.
Lui comme tessman et Nuamah on perdra de l’argent, faut être clair
Chacun sa merde. Rien à foutre des autres c'est Lyon é basta !
Tu ne comprends toujours pas ? Mdr Je te laisse encore réfléchir avec ta petite cervelle.
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