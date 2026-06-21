ICONSPORT_368742_0233

Mondial 2026 : Lamine Yamal réveille l’Espagne

Mondial 202621 juin , 20:02
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google

Inquiétante lors du premier match face au Cap Vert, l’Espagne a déroulé un football beaucoup plus séduisant pour s’imposer 4-0 face à l’Arabie Saoudite.
Il n’y a pas eu photo entre les deux équipes et Lamine Yamal, titulaire un peu plus tôt que prévu dans cette compétition, s’est régalé avec l’ouverture du score d'entrée de jeu (1-0).

Lire aussi

Lamine Yamal ouvre déjà le score (vidéo)Lamine Yamal ouvre déjà le score (vidéo)
Par la suite, la Roja a rapidement déroulé avec un doublé d’Oyarzabal (21e et 24e) pour faire gonfler le score à 3-0 à la pause. Un but contre son camp de Tambakti scellait le score en seconde période (4-0, 49e). De quoi permettre à Luis De La Fuente de faire tourner largement, alors que les champions d’Europe en titre se sont totalement rassurés avec ce match. En attendant le match entre le Cap Vert et l’Uruguay, l’Espagne prend la tête de son groupe et retrouve son rang parmi les favoris de cette Coupe du monde.
Articles Recommandés
ICONSPORT_289630_0162
OM

OM : Deux clubs français arrivent pour Hamed Traoré

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

ICONSPORT_363666_0307
OL

L'OL gratte une info sur son 3e tour préliminaire

ICONSPORT_368695_0030
Mondial 2026

Belgique - Iran : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Fil Info

21 juin , 20:30
OM : Deux clubs français arrivent pour Hamed Traoré
21 juin , 20:01
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
21 juin , 20:00
L'OL gratte une info sur son 3e tour préliminaire
21 juin , 19:46
Belgique - Iran : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)
21 juin , 19:30
Le Real s'énerve, Enzo Fernandez arrive pour 120 ME
21 juin , 19:00
PSG : Le mercato enfin débloqué, Paris remercie Leao
21 juin , 18:30
15 jours pour une signature, l’OL joue avec le feu
21 juin , 18:15
Lamine Yamal ouvre déjà le score (vidéo)
21 juin , 18:00
OM : Tottenham renonce à Greenwood, c'est confirmé

Derniers commentaires

L'OL gratte une info sur son 3e tour préliminaire

Que des petits ! On passe Large 😎

CdM 2026 : Hakimi victime d'un complot, il dénonce

S'il a été décidé qui devait y avoir un procès... c'est que suite à l'enquête, il se trouve qu'il y a assez d'éléments pour envoyer Achraf Hakimi en procès. Achraf Hakimi risque jusqu'à 20 ans de prison pour viol devant la Cour Criminelle Départementale.

L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

Lui comme tessman et Nuamah on perdra de l’argent, faut être clair

OM : « Vous voulez la mort du club ? » Une rumeur qui va trop loin

Chacun sa merde. Rien à foutre des autres c'est Lyon é basta !

Real : Mbappé freine la prolongation de Vinicius

Tu ne comprends toujours pas ? Mdr Je te laisse encore réfléchir avec ta petite cervelle.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading