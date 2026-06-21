Mondial 2026 : Lamine Yamal réveille l’Espagne





Inquiétante lors du premier match face au Cap Vert, l’Espagne a déroulé un football beaucoup plus séduisant pour s’imposer 4-0 face à l’Arabie Saoudite.

Il n’y a pas eu photo entre les deux équipes et Lamine Yamal, titulaire un peu plus tôt que prévu dans cette compétition, s’est régalé avec l’ouverture du score d'entrée de jeu (1-0).

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Par la suite, la Roja a rapidement déroulé avec un doublé d’Oyarzabal (21e et 24e) pour faire gonfler le score à 3-0 à la pause. Un but contre son camp de Tambakti scellait le score en seconde période (4-0, 49e). De quoi permettre à Luis De La Fuente de faire tourner largement, alors que les champions d’Europe en titre se sont totalement rassurés avec ce match. En attendant le match entre le Cap Vert et l’Uruguay, l’Espagne prend la tête de son groupe et retrouve son rang parmi les favoris de cette Coupe du monde.