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Le Barça tient le remplaçant de Raphinha, il joue au PSG

PSG21 juin , 21:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG pourrait perdre pas mal de joueurs offensifs cet été au mercato. Bradley Barcola ne manque pas de prétendants, notamment en Espagne...
Le Paris Saint-Germain ne veut pas révolutionner son effectif cet été au mercato. L’idée est de continuer avec la même ossature. Malgré tout, certains joueurs ont demandé à partir, notamment en attaque. C’est le cas de Gonçalo Ramos ou encore de Lee Kang-In. De son côté, Bradley Barcola ne sait pas encore s’il veut continuer ou non au PSG. L’ailier francilien paraît en tout cas ouvert aux propositions qui lui seront faites. Et il ne manque pas d’équipes intéressées par son profil : c’est notamment le cas de Liverpool, Arsenal ou encore du Barça. D’ailleurs, les Catalans vont revenir à la charge pour l’ancienne pépite de l’Olympique Lyonnais.

Barcola, le Barça est très sérieux 

D’après El Nacional, Hansi Flick vient de demander à Deco, directeur sportif du Barça, de foncer sur Bradley Barcola si Raphinha venait à quitter la Catalogne dans les prochaines semaines. L’entraîneur allemand veut aussi pouvoir combler le départ de Marcus Rashford et Barcola est le joueur idéal à ses yeux pour permettre au Barça de rester compétitif sur tous les tableaux. Mais le Paris Saint-Germain ne fera aucun cadeau à la direction catalane dans ce dossier. Le club de la capitale espère toujours pouvoir convaincre l’ancien de l’OL de prolonger son contrat.

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Si les Parisiens acceptaient de vendre Bradley Barcola, ce serait au prix fort, pour près de 100 millions d’euros. Une vente de Raphinha pourrait permettre au Barça de dégager des liquidités importantes. Reste à savoir si ce serait suffisant pour foncer sur le natif de Lyon. Pour le moment, le joueur de 23 ans reste concentré sur l’équipe de France et sa Coupe du monde. Mais il sait déjà qu’il faudra sceller son avenir une fois l’aventure américaine terminée.
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qu'on se débarrasse vite de tout ces joueurs estampillés Textor. c'est par définition, des arnaques.

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il est vert quoi... donc moche

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Mais t'es juste un abrutis de première qualité !!!! Tu te pignol sur tes chatons du cirque Pinder mais t'es toujours fourré sur les articles de l'OM 😂🤣 t'es vraiment un gogole atteint du syndrome de Stockholm

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Deja doit pas avoir beaucoup de lyonnais qui l'on achèté 😂

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Dans le genre flop il est pas mal lui. Il finira sa carrière en D2 au kosovo

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