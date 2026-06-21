Belgique - Iran : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)

2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 :

La compo de la Belgique : Courtois - Meunier, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin, Tielemans - Saelemaekers, De Bruyne, Trossard - Lukaku.

La compo de l’Iran : Beiranvand - Hardani, Kanaani, Khalilazadeh, Nemati, Hajsafi - Mohebi, Ghoddos, Ezatolahi, Rezaeian - Taremi.