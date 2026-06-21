Mbappe France

EdF : Le travail défensif de Mbappé, Lizarazu valide

Equipe de France21 juin , 21:40
parAlexis Rose
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Sous le feu des critiques depuis quelques mois, Kylian Mbappé commence à faire taire tous ses détracteurs lors de la Coupe du Monde 2026 sous le maillot de l’équipe de France. Une bonne chose selon Bixente Lizarazu.
Repositionné dans l’axe de toutes ses équipes depuis plusieurs saisons, que ce soit au Real Madrid, en équipe de France ou auparavant au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’évolue pas à son meilleur poste de prédilection. Il faut dire qu’au début de sa carrière, le prodige de l’AS Monaco a rayonné dans le couloir gauche. Mais depuis qu’il a changé de statut, avec ses titres en clubs et sa victoire en Coupe du Monde avec les Bleus en 2018, Mbappé a décidé de s’imposer en tant qu’avant-centre. Un poste dans lequel il marque plus de buts et a moins besoin de défendre.

Lire aussi

Mondial 2026 : Le duo Mbappé-Olise fait briller les BleusMondial 2026 : Le duo Mbappé-Olise fait briller les Bleus
EdF : « Je joue pour marquer l’histoire », Mbappé annonce la couleurEdF : « Je joue pour marquer l’histoire », Mbappé annonce la couleur
EdF : Mbappé égale le record de buts en équipe de France de GiroudEdF : Mbappé égale le record de buts en équipe de France de Giroud
S’il est efficace, en étant parfois imprécis dans son jeu collectif comme lors du premier match de la France en Coupe du Monde face au Sénégal mardi dernier (3-1), Mbappé reste une machine à buts. Désormais meilleur buteur de l’histoire des Bleus et faisant déjà partie des meilleurs scoreurs en Coupe du Monde, le joueur de 27 ans reste toutefois sous le feu des critiques. Ce que Bixente Lizarazu ne comprend pas, sachant que l’attaquant du Real Madrid répond à toutes les attentes, notamment sous les ordres de Didier Deschamps avec l’équipe de France.

« Mbappé est excellent en pointe dans le système de Deschamps »

« Mbappé doit être jugé avant tout comme un avant-centre, donc sur son efficacité offensive. Ceux qui voient sa propension à ne pas assez défendre comme un énorme défaut - ce sont d'ailleurs souvent les mêmes qui veulent le replacer à gauche, où il faut davantage défendre - font fausse route. Même à leur "prime", Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'ont jamais beaucoup défendu. L'argument consistant à le rendre inapte au foot moderne et à toute forme d'intégration dans un collectif fort est très disproportionné.
Je préfère qu'un tel attaquant soit mis dans les meilleures conditions pour exprimer au maximum ses qualités, plutôt qu'on le regarde en pensant à tous ses défauts. Kylian est avant tout efficace lorsqu'il joue dans la profondeur à la limite du hors-jeu et propose des accélérations foudroyantes dans le dos de la défense adverse. Depuis le début du Mondial, il a trouvé une connexion exceptionnelle avec Michael Olise. On a le passeur magnifique et le finisseur "tueur". C'est le tube de l'été américain qu'il faut cultiver, pour le bien des Bleus. Et Mbappé est excellent en pointe dans le système de Didier Deschamps », a lancé le chroniqueur de L'Équipe, qui espère que le capitaine des Bleus continuera de faire taire les critiques lors du deuxième match des Bleus face à l’Irak lundi soir à Philadelphie.
Articles Recommandés
L'OL officialise la signature de Kaïl Boudache
OL

OL : Les U20 prennent le pouvoir, ça va faire mal

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuswr1m6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01szbhuy1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Mondial 2026 : Plus fort que Messi, Haaland et Mbappé, il fonce vers le record

Barcola ICONSPORT_367667_0685
PSG

Le Barça tient le remplaçant de Raphinha, il joue au PSG

ICONSPORT_289630_0162
OM

OM : Deux clubs français arrivent pour Hamed Traoré

Fil Info

21 juin , 22:00
OL : Les U20 prennent le pouvoir, ça va faire mal
21 juin , 21:22
Mondial 2026 : Plus fort que Messi, Haaland et Mbappé, il fonce vers le record
21 juin , 21:00
Le Barça tient le remplaçant de Raphinha, il joue au PSG
21 juin , 20:30
OM : Deux clubs français arrivent pour Hamed Traoré
21 juin , 20:02
Mondial 2026 : Lamine Yamal réveille l’Espagne
21 juin , 20:01
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
21 juin , 20:00
L'OL gratte une info sur son 3e tour préliminaire
21 juin , 19:46
Belgique - Iran : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)
21 juin , 19:30
Le Real s'énerve, Enzo Fernandez arrive pour 120 ME

Derniers commentaires

L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

qu'on se débarrasse vite de tout ces joueurs estampillés Textor. c'est par définition, des arnaques.

EdF : Le maillot vert de la France bat tous les records

il est vert quoi... donc moche

OM : « Vous voulez la mort du club ? » Une rumeur qui va trop loin

Mais t'es juste un abrutis de première qualité !!!! Tu te pignol sur tes chatons du cirque Pinder mais t'es toujours fourré sur les articles de l'OM 😂🤣 t'es vraiment un gogole atteint du syndrome de Stockholm

EdF : Le maillot vert de la France bat tous les records

Deja doit pas avoir beaucoup de lyonnais qui l'on achèté 😂

OM : Deux clubs français arrivent pour Hamed Traoré

Dans le genre flop il est pas mal lui. Il finira sa carrière en D2 au kosovo

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading