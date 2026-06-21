EdF : Le travail défensif de Mbappé, Lizarazu valide

Sous le feu des critiques depuis quelques mois, Kylian Mbappé commence à faire taire tous ses détracteurs lors de la Coupe du Monde 2026 sous le maillot de l’équipe de France. Une bonne chose selon Bixente Lizarazu.

Repositionné dans l’axe de toutes ses équipes depuis plusieurs saisons, que ce soit au Real Madrid, en équipe de France ou auparavant au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’évolue pas à son meilleur poste de prédilection. Il faut dire qu’au début de sa carrière, le prodige de l’AS Monaco a rayonné dans le couloir gauche. Mais depuis qu’il a changé de statut, avec ses titres en clubs et sa victoire en Coupe du Monde avec les Bleus en 2018, Mbappé a décidé de s’imposer en tant qu’avant-centre. Un poste dans lequel il marque plus de buts et a moins besoin de défendre.

S’il est efficace, en étant parfois imprécis dans son jeu collectif comme lors du premier match de la France en Coupe du Monde face au Sénégal mardi dernier (3-1), Mbappé reste une machine à buts. Désormais meilleur buteur de l’histoire des Bleus et faisant déjà partie des meilleurs scoreurs en Coupe du Monde, le joueur de 27 ans reste toutefois sous le feu des critiques. Ce que Bixente Lizarazu ne comprend pas, sachant que l’attaquant du Real Madrid répond à toutes les attentes, notamment sous les ordres de Didier Deschamps avec l’équipe de France.

« Mbappé est excellent en pointe dans le système de Deschamps »

« Mbappé doit être jugé avant tout comme un avant-centre, donc sur son efficacité offensive. Ceux qui voient sa propension à ne pas assez défendre comme un énorme défaut - ce sont d'ailleurs souvent les mêmes qui veulent le replacer à gauche, où il faut davantage défendre - font fausse route. Même à leur "prime", Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'ont jamais beaucoup défendu. L'argument consistant à le rendre inapte au foot moderne et à toute forme d'intégration dans un collectif fort est très disproportionné.