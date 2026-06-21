Mondial 2026 : Plus fort que Messi, Haaland et Mbappé, il fonce vers le record

Le début de la Coupe du monde a été marqué par un nombre spectaculaire de buts contre son camp, avec déjà sept buteurs malchanceux alors que la deuxième journée des matches de poules n'est pas encore terminée, soit le deuxième plus haut total de l'histoire de la phase finale de la compétition.

Le record est pour le moment détenu par la Coupe du monde 2018 en Russie, qui avait vu 12 joueurs marquer contre leur camp. Compte tenu de l'élargissement du tournoi à 48 pays et de l'augmentation du nombre de matches, il serait surprenant que ce record ne soit pas battu.

D'autant que les joueurs maladroits ou malchanceux n'ont pas attendu pour se mettre en valeur, à commencer par le Paraguayen Damian Bobadilla, qui n'a mis que sept minutes à trouver le chemin de ses propres filets lors du match d'ouverture entre l'équipe sud-américaine et les États-Unis.

Le pays hôte a bénéficié par la suite des mêmes largesses de la part de l'Australien Cameron Burgess, ce qui l'a aidé à signer une deuxième victoire. Il est le seul à avoir été aidé deux fois par le sort depuis le début du tournoi.

Le Qatar s'est de son côté vu offrir un but égalisateur à la dernière minute contre la Suisse, inscrit contre son camp par Miro Muheim, avant de rendre la pareille à son adversaire suivant, le Canada, qui n'en avait sans doute pas besoin pour s'imposer largement (6-0).

L'Egypte, la Jordanie et l'Irak ont aussi marqué contre leur camp, l'Irakien Aymen Hussein devenant à cette occasion l'un des trois seuls joueurs à avoir marqué aux deux bouts du terrain lors d'une phase finale de Coupe du monde, lors de la défaite de son équipe contre la Norvège (4-1).

En tout, on dénombre à l'heure actuelle 61 buts contre son camp inscrits depuis la première édition de la Coupe du monde en 1930. Aucune édition n'a été épargnée par ce phénomène depuis la phase finale en Italie en 1990.

Avec deux buts en leur faveur, les États-Unis ont déjà égalé le record de la France en 2014 et 2018. A l'inverse, seules la Bulgarie en 1966 et la Russie en 2018 ont offert deux buts à leurs adversaires en une seule édition.