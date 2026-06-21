ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuswr1m6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01szbhuy1gsuxfrelnqudf

Mondial 2026 : Plus fort que Messi, Haaland et Mbappé, il fonce vers le record

Mondial 202621 juin , 21:22
parFoot01 avec Reuters
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le début de la Coupe du monde a été marqué par un nombre spectaculaire de buts contre son camp, avec déjà sept buteurs malchanceux alors que la deuxième journée des matches de poules n'est pas encore terminée, soit le deuxième plus haut total de l'histoire de la phase finale de la compétition.
Le record est pour le moment détenu par la Coupe du monde 2018 en Russie, qui avait vu 12 joueurs marquer contre leur camp. Compte tenu de l'élargissement du tournoi à 48 pays et de l'augmentation du nombre de matches, il serait surprenant que ce record ne soit pas battu.
D'autant que les joueurs maladroits ou malchanceux n'ont pas attendu pour se mettre en valeur, à commencer par le Paraguayen Damian Bobadilla, qui n'a mis que sept minutes à trouver le chemin de ses propres filets lors du match d'ouverture entre l'équipe sud-américaine et les États-Unis.
Le pays hôte a bénéficié par la suite des mêmes largesses de la part de l'Australien Cameron Burgess, ce qui l'a aidé à signer une deuxième victoire. Il est le seul à avoir été aidé deux fois par le sort depuis le début du tournoi.
Le Qatar s'est de son côté vu offrir un but égalisateur à la dernière minute contre la Suisse, inscrit contre son camp par Miro Muheim, avant de rendre la pareille à son adversaire suivant, le Canada, qui n'en avait sans doute pas besoin pour s'imposer largement (6-0).
L'Egypte, la Jordanie et l'Irak ont aussi marqué contre leur camp, l'Irakien Aymen Hussein devenant à cette occasion l'un des trois seuls joueurs à avoir marqué aux deux bouts du terrain lors d'une phase finale de Coupe du monde, lors de la défaite de son équipe contre la Norvège (4-1).
En tout, on dénombre à l'heure actuelle 61 buts contre son camp inscrits depuis la première édition de la Coupe du monde en 1930. Aucune édition n'a été épargnée par ce phénomène depuis la phase finale en Italie en 1990.
Avec deux buts en leur faveur, les États-Unis ont déjà égalé le record de la France en 2014 et 2018. A l'inverse, seules la Bulgarie en 1966 et la Russie en 2018 ont offert deux buts à leurs adversaires en une seule édition.
Articles Recommandés
L'OL officialise la signature de Kaïl Boudache
OL

OL : Les U20 prennent le pouvoir, ça va faire mal

Mbappe France
Equipe de France

EdF : Le travail défensif de Mbappé, Lizarazu valide

Barcola ICONSPORT_367667_0685
PSG

Le Barça tient le remplaçant de Raphinha, il joue au PSG

ICONSPORT_289630_0162
OM

OM : Deux clubs français arrivent pour Hamed Traoré

Fil Info

21 juin , 22:00
OL : Les U20 prennent le pouvoir, ça va faire mal
21 juin , 21:40
EdF : Le travail défensif de Mbappé, Lizarazu valide
21 juin , 21:00
Le Barça tient le remplaçant de Raphinha, il joue au PSG
21 juin , 20:30
OM : Deux clubs français arrivent pour Hamed Traoré
21 juin , 20:02
Mondial 2026 : Lamine Yamal réveille l’Espagne
21 juin , 20:01
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
21 juin , 20:00
L'OL gratte une info sur son 3e tour préliminaire
21 juin , 19:46
Belgique - Iran : les compos (21h00 sur M6 et beIN Sports 1)
21 juin , 19:30
Le Real s'énerve, Enzo Fernandez arrive pour 120 ME

Derniers commentaires

L'OL accepte de perdre 22 ME, le fiasco est total

qu'on se débarrasse vite de tout ces joueurs estampillés Textor. c'est par définition, des arnaques.

EdF : Le maillot vert de la France bat tous les records

il est vert quoi... donc moche

OM : « Vous voulez la mort du club ? » Une rumeur qui va trop loin

Mais t'es juste un abrutis de première qualité !!!! Tu te pignol sur tes chatons du cirque Pinder mais t'es toujours fourré sur les articles de l'OM 😂🤣 t'es vraiment un gogole atteint du syndrome de Stockholm

EdF : Le maillot vert de la France bat tous les records

Deja doit pas avoir beaucoup de lyonnais qui l'on achèté 😂

OM : Deux clubs français arrivent pour Hamed Traoré

Dans le genre flop il est pas mal lui. Il finira sa carrière en D2 au kosovo

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading