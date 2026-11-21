Le Bayern Munich est décimé par les blessures de Saibari, Kane, Olise, Gnabry et Luis Diaz. Une hécatombe terrible pour le club allemand, qui pourrait recruter cet hiver et qui s’intéresse à Amine Gouiri.

Champion d’Allemagne et demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, le Bayern Munich vit un début d’exercice 2026-2027 beaucoup plus contrariant. Le club bavarois est loin de caracoler seul en tête du championnat puisque le Borussia Dortmund est au même niveau que les hommes de Vincent Kompany. L’entraîneur belge, gravement malade il y a quelques semaines, doit en plus composer avec un effectif décimé par les blessures de quasiment tous ses attaquants (Kane, Saibari, Olise, Gnabry, Luis Diaz). Face à une telle pénurie, il semble évident que le Bayern Munich sera actif lors du mercato hivernal afin de se renforcer.

L’OM peut trembler car le profil d’Amine Gouiri plaît beaucoup aux dirigeants bavarois. La piste menant à l’international algérien de Marseille avait été évoquée il y a quelques semaines par Bild. Elle est à suivre de près avec les nouvelles blessures subies ce week-end selon Le Phocéen. « Le club allemand apprécie notamment son profil technique, son âge, sa polyvalence et sa marge de progression. Il faut toutefois apporter une précision essentielle : aucun contact n'existe actuellement entre le Bayern Munich et Amine Gouiri » précisent nos confrères, qui ajoutent que si le club allemand n’a jamais fait de Gouiri sa priorité en attaque, la piste est bien réelle et l’intérêt est donc à surveiller.

Le Bayern suit Gouiri de longue date

Pour un club de la dimension du Bayern, la piste Gouiri pourrait être assez simple à finaliser avec un potentiel transfert à moins de 30 millions d’euros. L’Algérien ne s’opposerait sans doute pas à un départ dans un club de ce calibre et l’OM a des besoins sur le plan financier. Reste que pour Bruno Genesio, un départ de son meilleur buteur dès le mois de janvier serait un coup dur terrible et mettrait un sacré coup de frein aux ambitions de l’équipe. Pour rappel, l’ancien Rennais est en grande forme avec 8 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison tandis que son contrat avec l’OM court jusqu’en 2029.