OM : Le Barça prêt à envoyer un international à Marseille

OM : Le Barça prêt à envoyer un international à Marseille

OM27 juin , 15:30
parClaude Dautel
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L'OM devra réaliser son mercato sous le contrôle de la DNCG, qui a décidé de serrer la vis au club de Frank McCourt. Marseille va donc devoir faire des coups malins, et c'est dans ce cadre que le nom de Roony Bardghji, l'ailier international suédois du Barça pourrait débarquer.
Stéphane Richard et Grégory Lorenzi le savent, Frank MCourt veut en finir avec les folies au mercato, le propriétaire de l'Olympique de Marseille ayant encore injecté 30 millions d'euros dans les caisses de son club pour convaincre la DNCG de ne pas sanctionner plus lourdement l'OM. On risque de voir arriver pas mal de joueurs sous forme de prêt, mais cette fois sans option d'achat obligatoire ou presque, ce qui était le souci avec de nombreux renforts arrivés à Marseille ces dernières saisons. Ce samedi, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo affirme que Roony Bardghji, le jeune attaquant de 20 ans du FC Barcelone, devrait faire l'objet d'un prêt lors du mercato. Né à Koweït City, mais de nationalité suédoise, il est arrivé au Barça l'été dernier en provenance du FC Copenhague pour 2,5 millions d'euros.

L'OM en pole pour un attaquant

Selon TransferFeed, l'Olympique de Marseille serait l'un des clubs susceptibles de se faire prêter Roony Bardghji, même si des clubs de Premier League sont également sortis du bois concernant la venue de l'attaquant international suédois. Même si ce dernier n'a pas été retenu pour disputer le Mondial 2026, et ne sera pas sur la route de l'équipe de France lors des 16es de finale, il a un gros potentiel, le Barça voulant en faire la doublure de Lamine Yamal. Mais avec seulement 872 minutes de temps de jeu toutes compétitions confondues lors de sa première saison sous le maillot blaugrana, Roony Bardghji doit encore prendre de l'expérience et c'est pour cela que Barcelone est disposé à le prêter cet été.
Pour l'Olympique de Marseille, l'affaire semble d'autant plus possible que Roony Bardghji ne gagne que 1 million d'euros par an au Barça. Un montant qui colle parfaitement avec les possibilités financières du club phocéen lors de ce mercato estival 2026. Cependant, si Pablo Longoria avait ses entrées à Barcelone, il faut savoir si c'est également le cas de Grégory Lorenzi. A moins que Medhi Benatia, qui aurait accepté de donner un coup de main à l'OL lors de ce mercato, soit impliqué dans cette opération.

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Peu probable et il fuat cesser de sous estimer les autres nations.

Départ imminent, le PSG rassure Chevalier

pour toi c est ta vision du foot? c est le seul truc interressant? .....

OM : Le Barça prêt à envoyer un international à Marseille

Au final, ce mercato ne change pas beaucoup de la bricole de Longoria pendant 9 saisons 😂 joueur qui va rester 1 saison et puis s en va, mais arrêtez de vendre du rêve avec vos titres qui parlent de recrutement d un international que personne ne connaît d un chouette pays certes, mais qui est plus titré en hockey et handball

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