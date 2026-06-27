OM : Salaire record et offre folle, Al-Hilal fonce sur Greenwood

totalement impossible
Ohh quil est beau le petit dijaya et le thevenin tout deux main dans la main ,après vous êtes plutot FN tous les deux vous faites un beau couple
Tes jaloux de mon Flow car il met des rafales il est pire qu'un tournedos frite quand tu l'écoute il te cale il est dur a l'oreille et bah ouais il fait mal un seul mot de travers et il t'emmène a l'hôpital.. cherche pas marseille tu peux pas test 13011 on est la
Ce n'est pas 65ME que Paris avait déboursé mais 80ME ! Très mal acheté justement. Vendu au delà de la valeur du joueur, ce qui fait perdre seulement 20ME , amortis avec les buts décisifs qu'il aura marqué.
Perso j'aimerai bien qu'il revienne , qui n'en veut ?
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