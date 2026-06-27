OM : Salaire record et offre folle, Al-Hilal fonce sur Greenwood

OM : Salaire record et offre folle, Al-Hilal fonce sur Greenwood

OM27 juin , 12:20
parHadrien Rivayrand
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Mason Greenwood est en instance de départ du côté de l'OM. Plusieurs clubs sont intéressés par l'attaquant anglais, dont Al-Hilal en Arabie saoudite.
L'Olympique de Marseille est désormais fixé : la principale sanction prononcée par la DNCG sera un encadrement de sa masse salariale. Le mercato estival peut donc véritablement démarrer sur la Canebière. Les Phocéens chercheront avant tout à dégraisser leur effectif afin d'assainir des finances toujours dans le rouge. Parmi les joueurs susceptibles de partir figure Mason Greenwood. Mais l'OM n'a pas l'intention de le brader. Les dirigeants marseillais réclameraient près de 50 millions d'euros pour céder l'ancien joueur de Manchester United, un montant qui refroidit notamment l'AS Roma. En parallèle, Al-Hilal est prêt à entrer dans la danse.

Greenwood, un avenir en Arabie saoudite ? 

Selon les informations de Tutto Mercato Web, le club saoudien est disposé à sortir le grand jeu pour recruter l'Anglais. Le média italien affirme qu'Al-Hilal est prêt à proposer des montants largement supérieurs aux standards du marché, aussi bien à l'OM qu'au joueur. De quoi rebattre les cartes dans ce dossier. D'autant que cette destination ne laissait pas Mason Greenwood indifférent il y a encore quelques mois, même si l'attaquant a depuis donné son accord à l'AS Roma.

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À noter que Fenerbahçe est également toujours en course. Le club turc a déjà proposé à Greenwood un salaire fixe de 12 millions d'euros par saison, auquel s'ajouterait une importante série de bonus liés aux performances individuelles et collectives. Les prochaines heures vont donc être décisives dans ce dossier.
L'OM se retrouve en position de force et devra choisir la meilleure option parmi les différentes offres qui se présentent pour son attaquant de 24 ans. Une importante rentrée d'argent se profile en tout cas, une excellente nouvelle pour un club qui a besoin de liquidités afin de consolider sa situation financière.
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Derniers commentaires

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totalement impossible

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Ohh quil est beau le petit dijaya et le thevenin tout deux main dans la main ,après vous êtes plutot FN tous les deux vous faites un beau couple

Affaire conclue, Duranville signe à l'OL pour 8,5ME bonus inclus

Tes jaloux de mon Flow car il met des rafales il est pire qu'un tournedos frite quand tu l'écoute il te cale il est dur a l'oreille et bah ouais il fait mal un seul mot de travers et il t'emmène a l'hôpital.. cherche pas marseille tu peux pas test 13011 on est la

Le PSG a très bien vendu Gonçalo Ramos

Ce n'est pas 65ME que Paris avait déboursé mais 80ME ! Très mal acheté justement. Vendu au delà de la valeur du joueur, ce qui fait perdre seulement 20ME , amortis avec les buts décisifs qu'il aura marqué.

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Perso j'aimerai bien qu'il revienne , qui n'en veut ?

Lol Peut Toucher Un Jackpot Surprise Venu Dangleterre

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