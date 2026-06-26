OM : Trois joueurs sont (presque) intransférables

OM : Trois joueurs sont (presque) intransférables

OM26 juin , 14:30
parCorentin Facy
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Le contexte économique est très difficile à l’OM cet été. Pour autant, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio aimeraient s’appuyer sur quelques valeurs sûres de l’effectif, à commencer par Weah, Medina et Gouiri.
L’Olympique de Marseille le sait, ce mercato estival sera celui des ventes avant d’être celui des arrivées. L’UEFA et la DNCG ont été très clairs avec le club phocéen, il faut réduire de quasiment la moitié la masse salariale et Il faut faire entrer de l’argent dans les caisses, sans doute une somme proche de 100 millions d’euros. Les départs de Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi voire Pierre-Emile Hojbjerg ne font quasiment plus aucun doute.
Grégory Lorenzi a d’ailleurs prévenu les agents des joueurs, personne n’est intransférable et l’OM étudiera chaque offre pour chaque joueur. Selon les informations de Marc Mechenoua, trois joueurs sont néanmoins très appréciés de la nouvelle direction olympienne. Il s’agit de Facundo Medina, Timothy Weah et Amine Gouiri, qui disputent tous les trois la Coupe du monde actuellement avec l’Argentine, les Etats-Unis et l’Algérie.

L'OM aimerait garder Weah, Gouiri et Medina

Dire qu’ils sont intransférables serait un bien grand mot, l’OM n’étant pas en position de force vis-à-vis des potentiels clubs acheteurs. Cependant, il s’agit de trois joueurs que Grégory Lorenzi et Bruno Genesio apprécient, que ce soit pour leur état d’esprit, leur niveau bien sûr mais aussi leur expérience de la Ligue 1. Malgré des émoluments confortables, ils ne font en plus pas partie des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif à date au contraire de Greenwood, Kondogbia ou Hojbjerg.

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Dans un monde idéal, l’OM débuterait donc la saison 2026-2027 avec ces trois joueurs comme valeurs sûres de l’effectif. Ils pourraient accompagner des éléments moins expérimentés recrutés à moindre coût. Reste maintenant à voir si l’Olympique de Marseille parviendra à vendre suffisamment d'indésirables pour ne pas avoir besoin de sacrifier des éléments appréciés de la direction, du staff mais aussi des supporters.
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