OL-Sp. Prague : Fonseca fait un choix osé et s'explique

OL-Sp. Prague : Fonseca fait un choix osé et s'explique

OL11 août , 18:30
parGuillaume Conte
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L'OL a une revanche à prendre ce mardi contre le Sparta Prague. Et Paulo Fonseca ne veut pas se laisser influencer par le dernier match du club tchèque dans son championnat, qui lui donnerait de fausses indications.
Mis au pilori après le match aller en raison de ses choix tactiques très défensifs et sa composition de départ difficile à comprendre, Paulo Fonseca sait qu’il joue très gros ce mardi soir lors du match retour contre le Sparta Prague. En cas d’élimination de l'OL, la déception fera vite place à une remise en cause de son travail, alors qu’il avait tout l’été et a eu des recrues pour préparer ces tours préliminaires.
Alors, on peut imaginer qu’aucun détail ne sera laissé au hasard ce mardi pour le match retour contre les Tchèques, victorieux 2-1 à l’aller. Pas forcément car Paulo Fonseca a confirmé qu’il n’avait pas vu le dernier match du club de Prague, en championnat ce week-end. Mais l’entraineur portugais a une bonne excuse.
«Je n'ai pas regardé le match. Pourquoi ? Tout simplement parce que Brian Priske a fait beaucoup de changements (sept). Ce sera une équipe complètement différente ce mardi. Elle ressemblera bien plus à celle du match aller qu'à celle de leur championnat », a livré Paulo Fonseca, qui n’a pas voulu analysé la performance d’une équipe battue 2-0 face à Mlada Bolesvlav et qui se concentre totalement sur la possibilité d’aller chercher sa qualification au Groupama Stadium.
Pour l’OL, il faudra espérer que ce sera une équipe bien différente, au niveau de la performance et de la composition, que celle du match aller, qui n’avait presque perdu « que » 2-1 après avoir subi pendant une bonne partie du match contre le Sparta.

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😂 t enfonces des portes grandes ouvertes toi mdr Effectivement, je te confirme que quand le contrat est signé, le transfert est validé, merci pour l info…mais si les signatures sont les seules infos valables, ça veut dire que tout ce que tu nous sors a longueur de journée n a aucune valeur d info 😂 et qu est ce que tu fous donc là sur des articles qui parlent de mercato si seules les signatures comptent, à ce moment là, fermes ta bouche et attend la fermeture du mercato au 1er septembre au lieu de raconter n’importe quoi sur tous les articles

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