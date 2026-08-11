City : Haaland capitaine, Maresca ne veut pas voir ça

Arrivé sur le banc de Manchester City cet été, Enzo Maresca a la lourde responsabilité de succéder à Pep Guardiola et son immense héritage. Obligé de choisir un capitaine, le technicien italien reste fidèle à ses principes et refuse de donner le brassard à Erling Haaland.

Pour la première fois depuis 2016, Manchester City démarre une saison sans Pep Guardiola sur son banc. Après dix ans passés à régner sur le football anglais jusqu'au triomphe sacré de la Ligue des champions en 2023, les Skyblues entrent dans une nouvelle ère sous la tutelle d'Enzo Maresca. Le technicien italien, qui était libre de tout contrat depuis son licenciement de Chelsea en début d'année, a accepté de reprendre le poste d'entraîneur principal, trois ans après avoir été adjoint de Guardiola. Qui dit nouveau coach dit forcément nouvelles méthodes. A commencer par la manière de désigner le capitaine.

Erling Haaland ne sera pas capitaine

A en croire les propres dires d'Enzo Maresca, il risque d'y avoir des déçus, avec Erling Haaland en tête de liste. « A Leicester et à Chelsea, j'avais une règle selon laquelle, lorsque nous marquions, le capitaine devait venir sur le banc pour recevoir des instructions. Mais si le capitaine marque, alors il peut fêter ça. Si Erling est le capitaine, put***, on a un problème. Vous imaginez ? Si vous avez vu le match de mercredi, Ruben (Dias) est venu sur le banc. Je pense que même après seulement deux ou trois minutes de jeu, il y a toujours quelque chose à ajuster », a déclaré l'entraineur cityzen dans un entretien accordé à The Athletic.

Pour Erling Haaland, l'opportunité de devenir capitaine de Manchester City s'envole très haut avec l'arrivée d'Enzo Maresca. Sauf si le Cyborg norvégien réinvente son rôle et ne célèbre plus à chacun de ses buts pour aller voir son entraineur. Vu sa capacité à mettre le ballon au fond des filets, ça deviendrait vite compliqué…