City : Haaland capitaine, Maresca ne veut pas voir ça

Allez le Sparta de Prague, débarrassez-nous de club fantoche
Grave, sur que c'est fait expres
Au 1er septembre il se passera rien
😂 t enfonces des portes grandes ouvertes toi mdr Effectivement, je te confirme que quand le contrat est signé, le transfert est validé, merci pour l info…mais si les signatures sont les seules infos valables, ça veut dire que tout ce que tu nous sors a longueur de journée n a aucune valeur d info 😂 et qu est ce que tu fous donc là sur des articles qui parlent de mercato si seules les signatures comptent, à ce moment là, fermes ta bouche et attend la fermeture du mercato au 1er septembre au lieu de raconter n’importe quoi sur tous les articles
Tollisso a changé de tête ?
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🚨Maresca’s rule is that the captain must come to the bench for instructions every time the team scores. Haaland scores so often that he would be running to the bench after almost every goal, leaving no one properly leading on the pitch. That constant disruption is why he will