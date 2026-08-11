Saliba salement blessé, Arsenal fonce sur Koundé

Saliba salement blessé, Arsenal fonce sur Koundé

Mercato11 août , 17:30
parQuentin Mallet
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Cité dans les rumeurs l'envoyant au Paris Saint-Germain, Jules Koundé est finalement plus proche d'une signature en Premier League. A ce jour, Arsenal tient la corde et est prêt à mettre le paquet pour l'arracher au FC Barcelone.
Le PSG est à la recherche d'un nouveau défenseur central, et ce serait mentir de dire que personne n'est au courant. Luis Enrique a besoin d'un profil ultra polyvalent, d'un joueur capable de jouer aussi bien en défense central dans l'axe, que dans le couloir droit pour épauler Achraf Hakimi et, par extension, Warren Zaïre-Emery.
Logiquement, Jules Koundé est rapidement apparu dans les rumeurs, lui qui a été formé dans la charnière centrale aux Girondins de Bordeaux et qui ne joue désormais que dans le couloir droit avec le FC Barcelone. Toutefois, les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes pour le PSG, puisque Mikel Arteta et Arsenal sont en train de doubler tout le monde.

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Jules Koundé échappe au PSG

Comme l'indique Sport ce mardi, Arsenal suit de très près la situation de Jules Koundé. Les Gunners cherchent un remplaçant à William Saliba, durement blessé au dos à la Coupe du monde, et Jurrien Timber et la polyvalence de l'international français est particulièrement appréciée. En réalité, il ne manquerait que l'aval de l'intéressé pour qu'une telle opération ait lieu car le champion de Premier League en titre est prêt à bondir en cas de porte ouverte. De son côté, El Nacional révèle que le PSG suit bel et bien le dossier, mais le double vainqueur de la Ligue des champions n'a pas encore transmis d'offre officielle. A l'instar du Bayern Munich, d'ailleurs.
Pour rappel, le FC Barcelone est prêt à laisser partir l'un de ceux qui ont fait les beaux jours du club ces dernières saisons, mais pas à n'importe quel prix. Jules Koundé étant toujours sous contrat jusqu'en juin 2030, les Blaugranas sont en position de force pour demander une somme importante.
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😂 t enfonces des portes grandes ouvertes toi mdr Effectivement, je te confirme que quand le contrat est signé, le transfert est validé, merci pour l info…mais si les signatures sont les seules infos valables, ça veut dire que tout ce que tu nous sors a longueur de journée n a aucune valeur d info 😂 et qu est ce que tu fous donc là sur des articles qui parlent de mercato si seules les signatures comptent, à ce moment là, fermes ta bouche et attend la fermeture du mercato au 1er septembre au lieu de raconter n’importe quoi sur tous les articles

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