La France a 98 % de chances de jouer la Suède en 16e

Victorieux de la Norvège et première de son groupe, la France affrontera un troisième de son groupe en 16e de finale.

Les premiers renseignements sont déjà connus puisque le match aura lieu mardi soir à New York. Et les chances sont très grandes que ce soit contre la Suède.

Il y a en effet un peu plus de 98 % de chances que ce soit la Suède qui soit au programme des Bleus, même s’il peut encore se passer une grande surprise qui changerait les prévisions. Néanmoins, le staff tricolore peut déjà commencer à se pencher sur la formation scandinave, qui n’a pas été impressionnante au premier tour, avec simplement une victoire face à une Tunisie pire équipe du Mondial, et un nul contre le Japon.