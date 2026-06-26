La France a 98 % de chances de jouer la Suède en 16e

La France a 98 % de chances de jouer la Suède en 16e

Equipe de France26 juin , 23:19
parGuillaume Conte
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Victorieux de la Norvège et première de son groupe, la France affrontera un troisième de son groupe en 16e de finale.
Les premiers renseignements sont déjà connus puisque le match aura lieu mardi soir à New York. Et les chances sont très grandes que ce soit contre la Suède.
Il y a en effet un peu plus de 98 % de chances que ce soit la Suède qui soit au programme des Bleus, même s’il peut encore se passer une grande surprise qui changerait les prévisions. Néanmoins, le staff tricolore peut déjà commencer à se pencher sur la formation scandinave, qui n’a pas été impressionnante au premier tour, avec simplement une victoire face à une Tunisie pire équipe du Mondial, et un nul contre le Japon.
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Tu le fais exprès... ou tu es toujours aussi con à longueur de temps ? Mdr

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Il a bien marqué trois but pour l'Equipe de France. On notera le rôle important de Kylian Mbappé et Michael Olise. Bref... l'Equipe de France va vraisemblablement rencontré La Suède.

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On a presque nos seizièmes , huitièmes et quarts Allemagne / Paraguay France / Suede Afrique du Sud / canada pays bas / Maroc

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Les votes sont truqués depuis fort longtemps. Le Ballon ne vaut plus depuis au moins 20 ans.

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Tu n'es même pas capable de savoir ce que fait Al-Khelaïfi. Mdr Depuis décembre 2024, Nasser Al-Khelaïfi est le Président de la Fondation EFC et représente l’EFC au comité exécutif de l’UEFA. Depuis octobre 2025, Nasser Al-Khelaïfi représente aussi l’EFC au Conseil de la FIFA. Et après... le PSG "remporte" deux Champions League. ^^ C'est fou comme les coincidences peuvent arrivées. Mdr

Norvege France Les Compos 21h Sur M6 Et Bein Sports 1

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