La France a 98 % de chances de jouer la Suède en 16e

Tu le fais exprès... ou tu es toujours aussi con à longueur de temps ? Mdr
Il a bien marqué trois but pour l'Equipe de France. On notera le rôle important de Kylian Mbappé et Michael Olise. Bref... l'Equipe de France va vraisemblablement rencontré La Suède.
On a presque nos seizièmes , huitièmes et quarts Allemagne / Paraguay France / Suede Afrique du Sud / canada pays bas / Maroc
Les votes sont truqués depuis fort longtemps. Le Ballon ne vaut plus depuis au moins 20 ans.
Tu n'es même pas capable de savoir ce que fait Al-Khelaïfi. Mdr Depuis décembre 2024, Nasser Al-Khelaïfi est le Président de la Fondation EFC et représente l’EFC au comité exécutif de l’UEFA. Depuis octobre 2025, Nasser Al-Khelaïfi représente aussi l’EFC au Conseil de la FIFA. Et après... le PSG "remporte" deux Champions League. ^^ C'est fou comme les coincidences peuvent arrivées. Mdr
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🚨🚨 Sur 51 combinaisons de meilleurs troisièmes encore possibles, 49 mènent à un France 🇫🇷-🇸🇪 Suède en seizièmes de finale !!! Mais ce n'est pas encore OFFICIEL. ❌ Il existe encore une possibilité pour que les Bleus affrontent le Paraguay 🇵🇾, l'Iran 🇮🇷 ou la Nouvelle-Zélande