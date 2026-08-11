Il avait peur de rester au PSG, Kolo Muani se lâche enfin

Il avait peur de rester au PSG, Kolo Muani se lâche enfin

PSG11 août , 16:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG a récemment trouvé un accord avec la Juventus pour laisser partir Randal Kolo Muani. Un énorme soulagement pour l'attaquant français.
Le Paris Saint-Germain a réalisé de très belles ventes cet été sur le marché des transferts. On peut notamment citer celle de Randal Kolo Muani. L'attaquant tricolore ne rentrait plus dans les plans de Luis Enrique après deux prêts successifs et a finalement rejoint les rangs de la Juventus pour environ 50 millions d'euros. Un dénouement positif pour toutes les parties, qui souhaitaient trouver le meilleur accord possible. L'ancien attaquant du FC Nantes va désormais pouvoir se projeter pleinement sur son aventure avec la Vieille Dame, loin du PSG, un club où il n'aura jamais véritablement réussi à s'imposer. En tout cas, RKM est plus que jamais soulagé d'avoir trouvé un point de chute.

Kolo Muani est enfin heureux 

Ces dernières heures, lors d'une interview accordée à Sky Sport, le nouvel attaquant de la Juventus Turin est en effet revenu sur son départ de Paris : « C'est vrai, ça a été difficile. J'ai eu peur que l'accord ne soit pas trouvé, mais avec ma famille et mon agent, nous avons insisté pour venir à la Juventus. C'est très important pour moi, je suis heureux d'être dans mon nouveau club. Je suis heureux d'être ici. Ça a été un peu étrange, mais l'important, c'est qu'au final, tout se soit bien passé. »

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Déjà passé par la Juventus en prêt il y a quelques mois, Randal Kolo Muani voulait à tout prix retourner dans le Piémont. Sa première aventure s'était plutôt bien passée et l'international français se sent désormais bien et soutenu par sa nouvelle direction. Il lui faudra maintenant empiler les buts pour dynamiser l'attaque de la Juve, mais aussi retrouver une place en équipe de France. Zinedine Zidane suivra certainement avec attention les performances de RKM, mais aussi celles de son ancien club, la Juventus, qu'il apprécie particulièrement.
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😂 t enfonces des portes grandes ouvertes toi mdr Effectivement, je te confirme que quand le contrat est signé, le transfert est validé, merci pour l info…mais si les signatures sont les seules infos valables, ça veut dire que tout ce que tu nous sors a longueur de journée n a aucune valeur d info 😂 et qu est ce que tu fous donc là sur des articles qui parlent de mercato si seules les signatures comptent, à ce moment là, fermes ta bouche et attend la fermeture du mercato au 1er septembre au lieu de raconter n’importe quoi sur tous les articles

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