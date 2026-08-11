Officiel : L’OL prête Molebe à Lausanne





Prêté la saison dernière à Montpellier où il avait réussi à se mettre en évidence, Enzo Molebe va désormais faire le court voyage jusqu’à la Suisse pour continuer sa carrière. L’OL a prêté son jeune attaque à Lausanne Sport, en D1 suisse.

« L’Olympique Lyonnais annonce le prêt, sans option d’achat, de son attaquant Enzo Molebe au FC Lausanne-Sport jusqu’au 30 juin 2027. L’Olympique Lyonnais souhaite à Enzo Molebe, sous contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2029, une très belle saison à Lausanne », a fait savoir le club rhodanien.