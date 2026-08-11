Officiel : L’OL prête Molebe à Lausanne

Officiel : L’OL prête Molebe à Lausanne

OL11 août , 18:01
parGuillaume Conte
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Prêté la saison dernière à Montpellier où il avait réussi à se mettre en évidence, Enzo Molebe va désormais faire le court voyage jusqu’à la Suisse pour continuer sa carrière. L’OL a prêté son jeune attaque à Lausanne Sport, en D1 suisse.
« L’Olympique Lyonnais annonce le prêt, sans option d’achat, de son attaquant Enzo Molebe au FC Lausanne-Sport jusqu’au 30 juin 2027. L’Olympique Lyonnais souhaite à Enzo Molebe, sous contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2029, une très belle saison à Lausanne », a fait savoir le club rhodanien.
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😂 t enfonces des portes grandes ouvertes toi mdr Effectivement, je te confirme que quand le contrat est signé, le transfert est validé, merci pour l info…mais si les signatures sont les seules infos valables, ça veut dire que tout ce que tu nous sors a longueur de journée n a aucune valeur d info 😂 et qu est ce que tu fous donc là sur des articles qui parlent de mercato si seules les signatures comptent, à ce moment là, fermes ta bouche et attend la fermeture du mercato au 1er septembre au lieu de raconter n’importe quoi sur tous les articles

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