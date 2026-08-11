Officiel : L’OL prête Molebe à Lausanne

Allez le Sparta de Prague, débarrassez-nous de club fantoche
Grave, sur que c'est fait expres
Au 1er septembre il se passera rien
😂 t enfonces des portes grandes ouvertes toi mdr Effectivement, je te confirme que quand le contrat est signé, le transfert est validé, merci pour l info…mais si les signatures sont les seules infos valables, ça veut dire que tout ce que tu nous sors a longueur de journée n a aucune valeur d info 😂 et qu est ce que tu fous donc là sur des articles qui parlent de mercato si seules les signatures comptent, à ce moment là, fermes ta bouche et attend la fermeture du mercato au 1er septembre au lieu de raconter n’importe quoi sur tous les articles
Tollisso a changé de tête ?
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