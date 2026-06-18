OM : La DNCG va sévir, tout le monde est à vendre

L'OM a été relativement épargné par l'UEFA, mais la DNCG pourrait se montrer moins clémente. Une chose est sûre : l'été s'annonce brûlant dans la cité phocéenne et plusieurs départs majeurs sont attendus.

L'Olympique de Marseille a franchi l'obstacle de l'UEFA, mais attend désormais le verdict de la DNCG. Un verdict qui pourrait avoir une importance capitale pour la suite du mercato estival marseillais.

En attendant, la direction de l' OM tente de boucler quelques opérations à moindre coût. Plusieurs jeunes joueurs sont supervisés dans l'optique de renforcer l'effectif, en attendant des mouvements plus importants. Concernant les départs, ils pourraient être nombreux. Plusieurs cadres et joueurs à forte valeur marchande sont concernés, qu'ils souhaitent quitter le club ou non.

L'OM s'attend désormais au pire cet été ?

Ces dernières heures, L'Équipe indique notamment que le passage de l'OM devant la DNCG a été reporté au 23 juin. Sauf rebondissement, le quotidien affirme que les pensionnaires du stade Vélodrome devraient faire l'objet d'un encadrement de leur masse salariale.

Une telle mesure obligerait le club à réduire ses dépenses et donc à envisager plusieurs ventes. Parmi les joueurs disposant actuellement de la plus forte valeur marchande figurent Mason Greenwood, Igor Paixão, Timothy Weah, Nayef Aguerd, Amine Gouiri ou encore Pierre-Emile Højbjerg. Tous devraient être concernés par un départ cet été, au grand regret des supporters marseillais, qui pourraient devoir revoir leurs ambitions à la baisse.

Le mercato promet donc d'être particulièrement animé sur la Canebière. Si la situation financière reste fragile, tout n'est pas pour autant perdu. La saison dernière, l'OL avait lui aussi dû composer avec des contraintes importantes avant de réussir à terminer dans le haut du classement et à se qualifier pour une compétition européenne. De quoi laisser un peu d'espoir aux dirigeants et aux supporters olympiens à l'approche d'un été qui s'annonce décisif pour l'avenir du club.