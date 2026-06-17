L'OM double l'OL et recrute un crack de Montpellier

L'OM va désormais pouvoir se projeter sur son mercato estival. Les Phocéens devront toutefois surveiller leurs dépenses. C'est pourquoi des coups malins devront être réalisés.

L'Olympique de Marseille a été relativement épargné par l'UEFA ces dernières heures et pourra bien disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Il faudra néanmoins redresser les finances du club sous peine de sanctions plus lourdes à l'avenir. La DNCG n'a par ailleurs pas encore rendu son verdict.

En attendant, la direction marseillaise reste attentive aux opportunités peu coûteuses. Les pensionnaires du stade Vélodrome ciblent notamment de jeunes joueurs à fort potentiel. Et l 'OM va d'ailleurs officialiser dans les prochaines heures l'arrivée d'un jeune talent en provenance de Montpellier.

L'OM se renforce encore avec des jeunes talents

Selon les informations de Foot Mercato, Adam El Boughlamy va en effet s'engager librement avec l'Olympique de Marseille. Le capitaine des U19 du MHSC n'est pas parvenu à trouver un accord avec son club pour prolonger son contrat et va donc rejoindre librement les Phocéens, où il signera un contrat stagiaire professionnel.

Il s'agit d'une très belle opération pour la direction marseillaise, puisque le jeune défenseur était également suivi par l'OL, Strasbourg et Lorient. À seulement 18 ans, le Franco-Marocain aura l'opportunité de poursuivre sa progression dans un club qui souhaite valoriser davantage ses jeunes talents.

En cas de bonnes performances à l'entraînement et avec les équipes de jeunes, il pourrait rapidement avoir sa chance avec le groupe professionnel. Bruno Genesio, annoncé comme l'un des favoris pour reprendre les rênes de l'OM, suivra avec attention l'évolution du joueur.

Les Phocéens devraient poursuivre cette stratégie de recrutement dans les semaines à venir. Dans un contexte financier délicat, miser sur la jeunesse apparaît comme une solution cohérente pour préparer l'avenir tout en restant compétitif. Les jeunes talents auront donc une véritable carte à jouer à Marseille la saison prochaine.