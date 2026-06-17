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L'OM double l'OL et recrute un crack de Montpellier

OM17 juin , 22:30
parHadrien Rivayrand
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L'OM va désormais pouvoir se projeter sur son mercato estival. Les Phocéens devront toutefois surveiller leurs dépenses. C'est pourquoi des coups malins devront être réalisés.
L'Olympique de Marseille a été relativement épargné par l'UEFA ces dernières heures et pourra bien disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Il faudra néanmoins redresser les finances du club sous peine de sanctions plus lourdes à l'avenir. La DNCG n'a par ailleurs pas encore rendu son verdict.
En attendant, la direction marseillaise reste attentive aux opportunités peu coûteuses. Les pensionnaires du stade Vélodrome ciblent notamment de jeunes joueurs à fort potentiel. Et l'OM va d'ailleurs officialiser dans les prochaines heures l'arrivée d'un jeune talent en provenance de Montpellier.

L'OM se renforce encore avec des jeunes talents 

Selon les informations de Foot Mercato, Adam El Boughlamy va en effet s'engager librement avec l'Olympique de Marseille. Le capitaine des U19 du MHSC n'est pas parvenu à trouver un accord avec son club pour prolonger son contrat et va donc rejoindre librement les Phocéens, où il signera un contrat stagiaire professionnel.
Il s'agit d'une très belle opération pour la direction marseillaise, puisque le jeune défenseur était également suivi par l'OL, Strasbourg et Lorient. À seulement 18 ans, le Franco-Marocain aura l'opportunité de poursuivre sa progression dans un club qui souhaite valoriser davantage ses jeunes talents.

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En cas de bonnes performances à l'entraînement et avec les équipes de jeunes, il pourrait rapidement avoir sa chance avec le groupe professionnel. Bruno Genesio, annoncé comme l'un des favoris pour reprendre les rênes de l'OM, suivra avec attention l'évolution du joueur.
Les Phocéens devraient poursuivre cette stratégie de recrutement dans les semaines à venir. Dans un contexte financier délicat, miser sur la jeunesse apparaît comme une solution cohérente pour préparer l'avenir tout en restant compétitif. Les jeunes talents auront donc une véritable carte à jouer à Marseille la saison prochaine.
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Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

C'est possible c'est clair, mais j'ai tendance a faire confiance a notre cellule.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Et ? C'est censé être rassurant ? Tu penses vraiment que des joueurs de ce niveau, il suffit de se baisser pour en trouver ? On ne peut pas faire partir nos deux ailiers gauches sans se mettre en danger pour cette saison. Si on se rate, c'est beaucoup plus que leur prix de venet que l'on va perdre et le cercle vicieux va faire très mal.

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Encore une invention des journalopes !

Fofana après Moreira, l'OL se fait dépouiller

Le problème c'est que même si l'OL est racheté par kang en coopération avec Ares ça ne pourra se faire qu'après réduction du déficit et dans ce mercato et pour la saison prochaine le but c'est de faire des rentrées d'argent le plus possible et essayer de compenser avec des renforts à moindre coût

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