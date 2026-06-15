OM : Un premier renfort signé Genesio arrive à Marseille

Bruno Genesio n'a pas encore officiellement signé son contrat d'entraîneur de l'Olympique de Marseille, mais l'ancien coach de Lille a probablement eu son mot à dire dans le dossier Jephthe Malanda. En effet, l'OM a fait signer le jeune milieu offensif du LOSC.

Olivier Létang a vu partir Bruno Genesio, en fin de contrat, et le président lillois sait que ce dernier va rejoindre l'OM. Mais le patron du LOSC doit être beaucoup plus chagriné par le départ de Jephthe Malanda, lequel n'a pas signé son premier contrat professionnel avec son club formateur, là aussi pour s'engager avec l'Olympique de Marseille. Agé de 18 ans depuis le 8 mai dernier, le natif d'Évry-Courcouronnes a décidé de quitter Lille et a signé son contrat avec l'OM confirme ce lundi Loïc Tanzi. Cette saison, Jephthe Malanda a fait quelques apparitions avec l'équipe du LOSC qui évolue en National 3, mais il a tout de même marqué 11 buts toutes compétitions confondues, essentiellement en National avec les U19 de Lille. De quoi justifier l'intérêt de l'OM, qui adore ce genre de profil et semble avoir des arguments pour faire venir ces jeunes joueurs à Marseille.

L'OM a ciblé des profils de ce type

L'Equipe. « L’OM poursuit sa stratégie de post-formation à l’image d’un Robinio Vaz. D’autres recrues vont arriver », prévient le journaliste. En 2024, l'OM avait fait venir Robinio Vaz de Sochaux dans ce même genre d'opération, avant que finalement ce dernier ne parte lors du dernier Financièrement, l'Olympique de Marseille ne prend pas des risques énormes, et justement compte tenu du contexte actuel cela risque de devenir l'un des tubes de l'été du côté du Vélodrome. C'est d'ailleurs ce que confirme le journaliste de. «», prévient le journaliste. En 2024, l'OM avait fait venir Robinio Vaz de Sochaux dans ce même genre d'opération, avant que finalement ce dernier ne parte lors du dernier mercato d'hiver à l'AS Rome pour 22 millions d'euros. Un joli coup financier, parmi d'autres nettement moins réussis pour le duo Longoria-Benatia.

Marseille a gagné gros financièrement

Avec la venue de Grégory Lorenzi dans le rôle de directeur sportif, il est évident que le club phocéen va désormais se focaliser sur ce genre de paris sur l'avenir, même si sportivement cela est moins sexy. Mais les clubs de Ligue 1 ne se laisseront problablement pas faire, même si l'OM a tout de même des atouts à faire valoir. Pour en revenir à Jephthe Malanda, il est clair que Bruno Genesio sait à qui il a affaire, et qu'il n'hésitera pas à lui donner du temps de jeu.