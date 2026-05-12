OM : Jérôme Rothen expulse Habib Beye de Marseille

Critiqué de tous les côtés depuis son arrivée sur le banc de touche de Marseille, Habib Beye ne sera plus l’entraîneur de l’OM la saison prochaine, d’après les dires de Jérôme Rothen.

« J'ai rarement vu un tel acharnement sur une personne. Quand aujourd'hui, dans des articles, il n'y a même plus la mention 'entraîneur de l'Olympique de Marseille', c’est un problème. C’est devenu une forme un défouloir à ciel ouvert », a lancé le coach de l’OM en conférence de presse d’après-match. Dimanche soir, après la victoire de l’ OM sur la pelouse du Havre (1-0), Habib Beye a trouvé bon de s’attaquer à certains journalistes, qui auraient menti sur ses relations avec son attaquant Mason Greenwood., a lancé le coach de l’OM en conférence de presse d’après-match.

S’il a probablement décidé de contre-attaquer de la sorte pour éviter les sujets qui fâchent, Habib Beye n’a pas beaucoup d’armes pour se défendre. Avec un bilan de six défaites en 12 matchs depuis son arrivée à l’OM en février dernier, l’ancien coach de Rennes a fini de plomber la saison marseillaise. Dans le creux de la vague ces dernières semaines, à cause d’embrouilles avec Himad Abdelli ou Pierre-Emerick Aubameyang, mais aussi des mises au vert en signe de punition pour ses joueurs, Beye ne laissera pas de bons souvenirs aux supporters marseillais. Mais que ces derniers se rassurent, selon Jérôme Rothen, la fin de l’aventure de Beye à l’OM touche déjà à sa fin.

« Beye ne restera pas entraîneur de l’OM »

« Vivement que la saison se termine pour qu'on arrête de parler d'Habib Beye. L’OM s'est planté en le prenant comme entraîneur. Son bilan à Marseille est largement insuffisant. Il peut être heurté par certaines critiques, mais ça le regarde. Si Beye veut se payer des journalistes, il doit régler ses comptes avec ceux-là. Mais mettre tout le monde dans le même panier, dire que c’est intenable pour lui, c’est non ! Dans un club comme l’OM, quand les résultats ne sont pas là, l’entraîneur est le premier fusible. C’est lui qui prend toutes les critiques.

Face à Nantes, les joueurs, comme Greenwood, ont eu des mauvaises attitudes. Sur ce match-là, Greenwood a pissé sur Beye, donc les relations ne sont pas aussi fluides que ça entre les deux. Beye peut dire tout ce qu’il veut, mais des acharnements sur les entraîneurs de l’OM, il y en a tout le temps eu. Et lui, il fait partie des pires entraîneurs de l’OM. Peut-être que Marseille va faire un bon résultat contre Rennes, mais après, Beye ira voir ailleurs car il ne restera pas entraîneur de l’OM la saison prochaine », a balancé, le consultant de RMC, qui pense que Beye va faire ses valises dès l’été prochain, surtout avec la non-qualification de Marseille en Ligue des Champions.