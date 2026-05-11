« Habib Beye, c'est honteux » : L’Equipe l’assomme

C’est un vrai gros soucis que de perdre à chaque fois LE match qui doit te sortir de l’ornière … y compris pour le rachat 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Nous sommes passé à côté de ce match. Il a pas eu que les décisions arbitrales même si cela commence à se voir!
Exact et la photo du titre m’a tellement fait marrer… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Oui mais non en fait. Déjà dans le foot ça ne veut rien dire. Prétendre qu’une erreur d’arbitrage aurait inversé le score, c’est vouloir croire en ses rêves. La preuve, avec votre raisonnement, Lyon serait champion de France ! Et puis il n’est pas question de mauvaise foi d’untel ou untel, vous donnez juste votre avis sur des faits de jeu de façon très subjective, je ne suis pas certain que tout le monde ait la même interprétation sur ces situations.
Hélas non je suis on ne peut plus réaliste et honnête sur la situation, le club doit trouver 200 millions pour faciliter son rachat
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|73
|32
|23
|4
|5
|71
|27
|44
|67
|32
|21
|4
|7
|62
|33
|29
|61
|33
|18
|7
|8
|52
|35
|17
|60
|33
|18
|6
|9
|53
|36
|17
|59
|33
|17
|8
|8
|58
|47
|11
|56
|33
|17
|5
|11
|60
|44
|16
|54
|33
|16
|6
|11
|56
|49
|7
|47
|32
|13
|8
|11
|51
|42
|9
|45
|33
|11
|12
|10
|48
|49
|-1
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|41
|33
|10
|11
|12
|45
|49
|-4
|38
|32
|10
|8
|14
|41
|52
|-11
|35
|33
|9
|8
|16
|28
|47
|-19
|32
|33
|6
|14
|13
|30
|44
|-14
|31
|33
|7
|10
|16
|32
|44
|-12
|31
|33
|7
|10
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|16
|33
|3
|7
|23
|32
|76
|-44
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