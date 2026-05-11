« Habib Beye, c'est honteux » : L’Equipe l’assomme

L'entraîneur de l'OM s'est plaint du traitement de la presse le concernant après la victoire de son équipe, du côté de L'Equipe, on lui a répondu sans aucun détour. Habib Beye est clairement très énervé.

Dans la foulée du succès de son équipe au Havre, après un match encore une fois difficile, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille s'est livré à une longue tirade contre ceux qui lui en voudraient personnellement. « Ce sont des mensonges qui sont mis sur la place publique vis-à-vis d'Habib Beye. Ce n'est pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je vais vous dire, quand je le lis, il n'y a pas marqué Habib Beye, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il y a marqué Habib Beye. Quand je regarde tous les autres coaches, je lis bien. Il y a marqué Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille. Il y a marqué Franck Haise, l'entraîneur de Rennes. Moi, il y a marqué Habib Beye... », a fulminé l'entraîneur de l'OM au Havre. Sur le plateau de la chaîne L'Equipe, plusieurs journalistes lui ont répondu sans détour.

Habib Beye pense qu'on lui en veut

Hugo Guillemet s'est étonné de ce numéro d'Habib Beye. « Est-ce qu’il y a une cabale médiatique contre Habib Beye ? Non absolument pas. Il faut factuellement traiter ce qu’il se passe à l’Olympique de Marseille depuis qu’Habib Beye est arrivé. Quand il est arrivé, l’OM avait sept points d’avance sur Rennes, et là ils en ont trois de retard qu’ils essaieront de rattraper lors de la dernière journée. C’est un écart de 10 points en 10 matchs, donc ce n’est pas une réussite sportive ce changement de coach, a fait remarquer le journaliste du quotidien sportif avant de se faire plus précis. A Marseille, il a un écosystème autour du club. Il y a un directeur sportif démissionnaire qui a des relais pas forcément dans les médias, mais sur les réseaux sociaux. Habib Beye fait le mélange des genres, je ne suis pas certain que Greenwood lise. Dans cette conférence de presse, il a perdu pied. Il dit qu’on ne parle pas de Beye entraîneur de l’OM, mais si on parle de ça. »

Sur le même plateau, Yoann Riou est encore allé plus loin. « Ce qu’il a dit est insupportable. Aucun journaliste ne se lève le matin en se disant : « Tiens, on va se faire Habib Beye aujourd’hui ». Ce qui est plus grave, c’est qu’il a travaillé pendant des années à Canal+, il a côtoyé des journalistes, il sait très bien comment on fonctionne. Évidemment, tout le monde n’est pas parfait, mais faut arrêter là. Il n’y a pas besoin d’inventer des choses pour parler de la situation de l’OM depuis qu’il est arrivé. Ce qu’il fait là c’est honteux, et c’est d’autant plus honteux qu’il fait cela parce qu’il est content et qu’il a gagné un match. Il remet une pièce dans la machine. J’ai vécu plusieurs années en Italie, on est des Bisonours. Là il fait que des « moi je », mais qu’il parle de l’OM, pas de lui », a lancé le journaliste, très agacé.