Habib Beye en danger à l'OM
Habib Beye entraîneur de l'OM

« Habib Beye, c'est honteux » : L’Equipe l’assomme

OM11 mai , 8:00
parClaude Dautel
5
L'entraîneur de l'OM s'est plaint du traitement de la presse le concernant après la victoire de son équipe, du côté de L'Equipe, on lui a répondu sans aucun détour. Habib Beye est clairement très énervé.
Dans la foulée du succès de son équipe au Havre, après un match encore une fois difficile, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille s'est livré à une longue tirade contre ceux qui lui en voudraient personnellement. « Ce sont des mensonges qui sont mis sur la place publique vis-à-vis d'Habib Beye. Ce n'est pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Je vais vous dire, quand je le lis, il n'y a pas marqué Habib Beye, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il y a marqué Habib Beye. Quand je regarde tous les autres coaches, je lis bien. Il y a marqué Bruno Genesio, l'entraîneur de Lille. Il y a marqué Franck Haise, l'entraîneur de Rennes. Moi, il y a marqué Habib Beye... », a fulminé l'entraîneur de l'OM au Havre. Sur le plateau de la chaîne L'Equipe, plusieurs journalistes lui ont répondu sans détour.

Habib Beye pense qu'on lui en veut

Hugo Guillemet s'est étonné de ce numéro d'Habib Beye. « Est-ce qu’il y a une cabale médiatique contre Habib Beye ? Non absolument pas. Il faut factuellement traiter ce qu’il se passe à l’Olympique de Marseille depuis qu’Habib Beye est arrivé. Quand il est arrivé, l’OM avait sept points d’avance sur Rennes, et là ils en ont trois de retard qu’ils essaieront de rattraper lors de la dernière journée. C’est un écart de 10 points en 10 matchs, donc ce n’est pas une réussite sportive ce changement de coach, a fait remarquer le journaliste du quotidien sportif avant de se faire plus précis. A Marseille, il a un écosystème autour du club. Il y a un directeur sportif démissionnaire qui a des relais pas forcément dans les médias, mais sur les réseaux sociaux. Habib Beye fait le mélange des genres, je ne suis pas certain que Greenwood lise. Dans cette conférence de presse, il a perdu pied. Il dit qu’on ne parle pas de Beye entraîneur de l’OM, mais si on parle de ça. »
Sur le même plateau, Yoann Riou est encore allé plus loin. « Ce qu’il a dit est insupportable. Aucun journaliste ne se lève le matin en se disant : « Tiens, on va se faire Habib Beye aujourd’hui ». Ce qui est plus grave, c’est qu’il a travaillé pendant des années à Canal+, il a côtoyé des journalistes, il sait très bien comment on fonctionne. Évidemment, tout le monde n’est pas parfait, mais faut arrêter là. Il n’y a pas besoin d’inventer des choses pour parler de la situation de l’OM depuis qu’il est arrivé. Ce qu’il fait là c’est honteux, et c’est d’autant plus honteux qu’il fait cela parce qu’il est content et qu’il a gagné un match. Il remet une pièce dans la machine. J’ai vécu plusieurs années en Italie, on est des Bisonours. Là il fait que des « moi je », mais qu’il parle de l’OM, pas de lui », a lancé le journaliste, très agacé.
Articles Recommandés
Mata ICONSPORT_364694_0219
OL

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

ICONSPORT_362267_0271
PSG

PSG : Cet attaquant à un but enfin viré

ICONSPORT_364024_0301
OM

OM : Greenwood prend la parole et règle le cas Beye

El Chiringuito expulse Mbappé de Madrid
Kylian Mbappé

« Mbappé, je le vends demain » : Josep Pedrerol l'expulse de Madrid

Fil Info

11 mai , 10:30
OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage
11 mai , 10:10
PSG : Cet attaquant à un but enfin viré
11 mai , 9:50
OM : Greenwood prend la parole et règle le cas Beye
11 mai , 9:30
« Mbappé, je le vends demain » : Josep Pedrerol l'expulse de Madrid
11 mai , 9:00
ASSE : Il détruit Kilmer Sports et les dirigeants
11 mai , 8:40
PSG : Lucas Chevalier numéro 3, il va partir
11 mai , 8:20
OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré
11 mai , 7:40
TV : Manchester City - Crystal Palace, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
11 mai , 7:20
TV : Lens - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match du titre ?

Derniers commentaires

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

C’est un vrai gros soucis que de perdre à chaque fois LE match qui doit te sortir de l’ornière … y compris pour le rachat 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Nous sommes passé à côté de ce match. Il a pas eu que les décisions arbitrales même si cela commence à se voir!

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

Exact et la photo du titre m’a tellement fait marrer… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

L’OL perd la troisième place à une journée de la fin

Oui mais non en fait. Déjà dans le foot ça ne veut rien dire. Prétendre qu’une erreur d’arbitrage aurait inversé le score, c’est vouloir croire en ses rêves. La preuve, avec votre raisonnement, Lyon serait champion de France ! Et puis il n’est pas question de mauvaise foi d’untel ou untel, vous donnez juste votre avis sur des faits de jeu de façon très subjective, je ne suis pas certain que tout le monde ait la même interprétation sur ces situations.

OL : Un carton rouge oublié, Lyon est écoeuré

Hélas non je suis on ne peut plus réaliste et honnête sur la situation, le club doit trouver 200 millions pour faciliter son rachat

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading