OM : Il empile les buts, les Marseillais sont en larmes

Depuis qu'il a quitté l'OM où il n'a pas réussi à convaincre, Iliman Ndiaye vit sa meilleure vie en Angleterre, où il fait le bonheur d'Everton. Rageant pour les Marseillais.

Le 1er août 2023, tout Marseille s’enflamme pour la signature du nouvel attaquant de l’OM. Il s’agit d’Iliman Ndiaye, joueur très prometteur et grand fan du club provençal, dont il avait porté le maillot de manière éphémère dans sa jeunesse. Arrivé pour 17 millions d’euros, le Franco-Sénégalais devait enflammer le Vélodrome, mais la greffe n’a pas pris. Et la patience n’est clairement pas le point fort à l’OM. Résultat, moins d’un an plus tard, il a été renvoyé à Everton pour un montant quasiment similaire . Sans aucun regret de la part des supporters, qui l’ont rangé dans la catégorie des flops.

Mais en Premier League, l’attaquant se montre à son aise, et son style chaloupé fait des ravages. A l’image de son dernier but, ce lundi soir contre Sunderland, où il a tout simplement enrhumé toute la défense d’une équipe qui visait la seconde place, avant de finir d’une frappe du gauche imparable. Un but qui a eu le don de faire réagir la communauté marseillaise, qui est bien obligée de constater que Ndiaye ne manque pas de talent, même si cela n’a pas marché à l’OM.

Peut-être aurait-il fallu être plus patient ? Impossible de le savoir, mais les fans olympiens regrettent clairement ce choix de le laisser partir un an plus tard. « Chaque week-end, à chaque but qu'il marque, à chaque fois je suis dégoûté de ne pas avoir pu admirer ce prodige faire exploser le Vélodrome », « On lui aurait laissé du temps on serait en train de kiffé en ce moment », « Je vais pleurer », « c’est bon j’ai trop le seum », ont souligné les supporters de l’OM, qui auraient bien aimé s’enflammer sur les actions que réalise actuellement Ndiaye avec Everton.

C’est l’histoire d’une association qui semblait parfaite sur le papier mais qui n’a pas fonctionné au final, laissant certainement bien des regrets aux deux camps. Mais Ndiaye comme l’OM sont en tout cas passés à autre chose désormais.