L'OM va aider Benatia, un renfort surprise débarque

OM03 nov. , 22:00
parHadrien Rivayrand
L'OM ne chômera pas dans les prochaines semaines sur le marché des transferts. Le club phocéen est bien équipé avec Medhi Benatia mais va prochainement pouvoir compter sur le renfort d'un autre spécialiste du mercato.  
L'Olympique de Marseille fait fort sur le marché des transferts depuis l'arrivée au club de Medhi Benatia. Son duo avec le président Pablo Longoria marche très bien et a permis aux Phocéens de récupérer des joueurs de très grande qualité. Cela ne devrait pas changer dans les prochaines semaines. Il se dit en effet que l'OM sera encore assez actif cet hiver sur le marché des transferts. Roberto De Zerbi veut les meilleurs joueurs et compter sur une équipe dirigeante au niveau. Afin d'aider Medhi Benatia à pouvoir tout gérer, le club marseillais va enregistrer la venue d'un autre spécialiste. 

L'OM va encore recruter du lourd 

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, l'OM va signer Federico Balzaretti en tant que directeur sportif adjoint de Medhi Benatia. L'officialisation de la venue de l'ancien joueur de l'AS Rome est même imminente. Reste à savoir comment il pourra aider le Marocain mais une chose est certaine, les Marseillais veulent encore un peu plus étoffer leur cellule de recrutement pour se donner toutes les chances de récupérer les joueurs qu'ils veulent. Il ne serait pas étonnant de voir encore des joueurs passés par la Série A rejoindre le sud de la France. 

En attendant d'en savoir plus sur la ligne qui sera suivie lors du prochain marché des transferts hivernal, l'OM a un match très important en Ligue des champions ce mercredi soir au Stade Vélodrome face à l'Atalanta. Les Phocéens se doivent de prendre des points avec déjà deux défaites en trois matchs joués dans la compétition. Roberto De Zerbi a en plus du mal à convaincre ces dernières semaines, tout comme ses meilleures individualités, sous grande pression avant cette nouvelle sortie européenne. 
Loading