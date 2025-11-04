ICONSPORT_275145_0183

Jonathan David à l'OM, le coup de folie

OM04 nov. , 8:20
parGuillaume Conte
L'OM envisage de se renforcer cet hiver en attaque, en raison d'un possible manque à ce niveau. Jonathan David est de nouveau dans le viseur, la Juventus n'en voulant déjà plus.
L’Olympique Lyonnais fait le forcing pour faire venir Endrick comme recrue offensive de l’hiver. De son côté, l’OM était un temps intéressé par le Brésilien, mais n’a pas donné suite. Pourtant, entre la Coupe d’Afrique des Nations, la longue blessure d’Amine Gouiri et les difficultés offensives des attaquants actuels, l’idée de faire venir un attaquant fait son chemin sur le Vieux Port. Pablo Longoria a toujours voulu donner à Roberto De Zerbi l’équipe la plus complète possible, et il ne s’est jamais interdit de faire un effort pour recruter au mois de janvier si cela permet de jouer le titre face au PSG, ou la qualification directe en Ligue des Champions.
Cela tombe bien, une opportunité en or se présente car la Juventus Turin est tout simplement en train de renoncer à Jonathan David après six mois. Le Canadien ne parvient pas à trouver ses marques et il s’est fait passer devant dans la hiérarchie par Dusan Vlahovic. L’ancien lillois va souffrir du changement d’entraineur, de son manque d’adaptation à la Serie A, et de ses performances jugées insuffisantes dans la presse, où il prend cher chaque week-end.

David, c'est 8 ME par an de salaire

Résultat, ce qui est rare pour un joueur arrivé cet été, les représentants du joueur ont eu l’accord de la Juve pour lui trouver un nouveau club cet hiver. Ce sera forcément un prêt, car une vente aussi peu de temps après son arrivée reste peu probable. Tottenham et le Bayern Munich se sont positionnés, mais selon la presse italienne, un retour de flamme de l’OM n’est pas à écarter.
Le nerf de la guerre sera bien évidemment la prise en charge de son salaire, qui est plus dans les cordes des Spurs et du Bayern que de Marseille. Mais le fait que le joueur puisse se relancer dans un championnat qu’il connait bien a aussi son importance. Pour David qui a besoin de reprendre confiance. Et pour la Juventus qui veut voir son joueur reprendre de la confiance et de la valeur.
Actuellement, au sein de la Vieille Dame, le Canadien possède le deuxième plus gros salaire avec quasiment 8 millions d’euros par an. Une sacrée enveloppe pour l’OM, qui a pourtant déjà fait quelques folies à chaque mercato ces dernières années.

Loading