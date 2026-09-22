Le PSG sort un nouveau maillot, il sera blanc et noir

Le quatrième maillot du PSG va bientôt sortir, et il aura des couleurs inhabituelles pour le club de la capitale.

Dans le monde du marketing, le PSG a souvent frappé fort avec son association avec la marque Jordan, dérivée de Nike. Ainsi, le quatrième maillot va bientôt sortir et le site spécialisé dans ce domaine Footy Headlines a dévoilé ce nouvel équipement qui changera clairement des habitudes parisiennes. Il sera en effet principalement blanc, avec des combinaisons noires sur le côté. L’idée est de donner l’impression de dessiner des ailes sur le maillot, pour rappeler un maillot qui avait bien marché en 2024-2025.

C’était à l’époque une tenue bleue foncée avec des ailes blanches. Cette fois-ci, la base sera blanche et les ailes seront dessinées en noires. Ce maillot verra des dessins en filigrane sur le fond du maillot blanc, censé mettre en valeur toute la région Ile-de-France, avec un graphisme rappeçlant le street-art.



