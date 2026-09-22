Real : Crédit déjà épuisé, Mourinho sur la sellette !

tout le monde le voit je les posté au moins 5 fois mais cherche pas tu prouves que tu as tort mdr
La LFP, le tueur de clubs, n'a pas fini de faire chier le monde... et surtout les clubs qu'ils ne peux pas piffrer. On se souviendra du gros tas de merde qui a arrêté le match alors que l'OL menait 2 à 0 face à Rennes.
Dit le mec supporters de 2 clubs de chialeuses, le barcé ET l'OL!! Trop fort!!
Fiasco à Foot01 : Ses pseudos journalistes prévoyaient le pire pour l'OL en Championnat.
Je ne crache pas je constate!! Et tu remarqueras que j'ai mis l'OM dans la meme catégorie que l'OL!!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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