Real : Crédit déjà épuisé, Mourinho sur la sellette !

Avec déjà six points perdus en Liga depuis le début de la saison, le Real Madrid ne réalise pas le début de championnat espéré. Le club merengue accuse six points de retard sur Barcelone, de quoi déjà fragiliser José Mourinho.

Après avoir fait revenir José Mourinho et avoir été très actif sur le marché des transferts en recrutant Cucurella, Diomandé, Bernardo Silva ou encore Konaté, le Real Madrid espérait réaliser une grosse saison. Le club de la Casa Blanca a clairement affiché l’objectif de rivaliser avec le FC Barcelone, qui a remporté la Liga sur les deux dernières saisons. Reste que pour l’instant, le début de saison n’est pas à la hauteur des attentes. Le Real Madrid a déjà abandonné six points en route en s’inclinant au Betis Séville et sur la pelouse de l’Atlético de Madrid, ce dimanche (2-1).

Le retard sur le Barça est déjà important et un homme pourrait bien en payer les frais au prix fort. Selon les informations du journaliste François Gallardo, la pression est déjà très importante sur les épaules de José Mourinho, lequel se retrouve déjà en position de faiblesse. « La direction du Real Madrid commence à avoir des doutes sur José Mourinho. Florentino Pérez va lui donner du temps jusqu’à Noël pour qu’il renverse la situation » a-t-il publié sur son compte X. Une information inquiétante pour le Special One, dont la mission était de rétablir l’ordre dans le vestiaire du Real Madrid et de gagner de nouveau des titres après deux saisons blanches sous Carlo Ancelotti, Xabi Alonso puis Alvaro Arbeloa.

L'avenir de José Mourinho déjà en question

Le début de saison n’étant pas à la hauteur des attentes de Florentino Pérez, l’entraîneur portugais se retrouve contesté et déjà au pied du mur. Le retour de la trêve internationale sera donc déterminant pour José Mourinho, avec un calendrier très corsé puisque le Real Madrid jouera contre Villarreal, Rome, Séville, Leipzig puis Barcelone lors des cinq prochains matchs. De quoi tester ce que le Real Madrid version 2026-2027 a réellement dans le ventre.