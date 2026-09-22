EdF : La magie Zidane, il n’y croit pas une seconde

EdF : La magie Zidane, il n’y croit pas une seconde

Equipe de France22 sept. , 10:00
parGael Anger
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Les premiers choix et les premiers mots de Zinedine Zidane ont déjà permis de déterminer les contours de sa vision des choses avec l'équipe de France. Ce ne sera pas le show-time.
Premier rendez-vous et premier entrainement effectué ce lundi avec une partie des internationaux pour Zinedine Zidane, qui doit lui aussi trouver ses marques. Il a toutefois donné des premières indications dans sa liste et c’est déjà un bon enseignement aux yeux de Bertrand Latour. Pour le sniper de Canal+, dans sa prise de parole très mesurée et très prudente, Zizou a quand même fait comprendre qu’il avait beau être un numéro 10 qui aimait le beau jeu et les gestes spectaculaires, il allait falloir raison garder par rapport au jeu pratique par les Bleus, qui doit conserver une certaine efficacité.
« Diouf qui est normalement un milieu de terrain, piston droit avec l’Inter Milan, et Zinedine Zidane a dit qu’il venait pour jouer arrière gauche. Ça, ce sont des choix très audacieux, qui ressemblaient moins à ce que pouvait faire le sélectionneur précédent je trouve. Sur la philosophie générale de Zinedine Zidane, il nous a clairement dit qu’il ne fallait pas rêver pour les quatre attaquants, que ce sera trois. Si on est nostalgique du Zidane joueur, je ne suis pas sûr que l’on joue comme le Brésil 70, romantisme et fête foraine », a fait savoir le journaliste de Canal+, pour qui il sera forcément intéressant de voir, plus que les résultats, la façon dont les Bleus jouent sous leur nouveau sélectionneur.
Les premiers éléments de réponse ne devraient pas tarder à tomber, car la France a un programme chargé avec un match en Turquie, deux rencontres face à la Belgique, et un beau choc contre l’Italie en seulement deux semaines. Zidane a en tout cas visiblement déjà tiré des enseignements de la dernière Coupe du monde, et ne compte pas mettre un système en place proche de celui de Didier Deschamps, qui donnait une grande liberté à ses joueurs offensifs et était même prêt, sur la fin, à tous les aligner en même temps sur le terrain.

Lire aussi

EdF : Zidane copie Deschamps, les premières critiques tombentEdF : Zidane copie Deschamps, les premières critiques tombent
EdF : Zidane a encore six joueurs surprises en stockEdF : Zidane a encore six joueurs surprises en stock
Articles Recommandés
Fiasco Au Groupama Stadium Lol Promet Du Changement
OL

Fiasco au Groupama Stadium, l’OL promet du changement

La Resurrection De Moumbagna Il Va Sortir Lom De La Crise
OM

La résurrection de Moumbagna, il va sortir l'OM de la crise

Edf Deschamps A Echoue Le Defi De Zidane Est Colossal
Equipe de France

EdF : Deschamps a échoué, le défi de Zidane est colossal

Un Joueur Plombe Lasse Les Chiffres Sont Formels
ASSE

Un joueur plombe l’ASSE, les chiffres sont formels

Fil Info

22 sept. , 14:30
Fiasco au Groupama Stadium, l’OL promet du changement
22 sept. , 14:00
La résurrection de Moumbagna, il va sortir l'OM de la crise
22 sept. , 13:30
EdF : Deschamps a échoué, le défi de Zidane est colossal
22 sept. , 13:00
Un joueur plombe l’ASSE, les chiffres sont formels
22 sept. , 12:40
L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme
22 sept. , 12:20
PSG : Mika Godts averti, Luis Enrique est très déçu
22 sept. , 12:00
Vente OM : L'Arabie Saoudite dit non à cause des supporters
22 sept. , 11:30
Tottenham : De Zerbi viré, la décision tombe
22 sept. , 11:00
Daniel Riolo s’enflamme pour l’OL, ça ne passe pas

Derniers commentaires

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

parce que tu aimes pas les 2 clubs mais tout les club chouine a juste titre d'ailleurs tellement les erreurs son enormes lille qui chouine ya peu pas a juste titre en plus eux

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

tout le monde le voit je les posté au moins 5 fois mais cherche pas tu prouves que tu as tort mdr

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

La LFP, le tueur de clubs, n'a pas fini de faire chier le monde... et surtout les clubs qu'ils ne peux pas piffrer. On se souviendra du gros tas de merde qui a arrêté le match alors que l'OL menait 2 à 0 face à Rennes. Un gros cul qui a voulu montrer sa petite gueule à la télé pour pouvoir se faire connaître. Un "Larcher" qui doit se goinfrer de toute la merde qu'il peut créer. Dailleurs... Il y a le même à la tête de la LFP.

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

Dit le mec supporters de 2 clubs de chialeuses, le barcé ET l'OL!! Trop fort!!

Fiasco au Groupama Stadium, l’OL promet du changement

Fiasco à Foot01 : Ses pseudos journalistes prévoyaient le pire pour l'OL en Championnat.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading