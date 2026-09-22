EdF : La magie Zidane, il n’y croit pas une seconde

Les premiers choix et les premiers mots de Zinedine Zidane ont déjà permis de déterminer les contours de sa vision des choses avec l'équipe de France. Ce ne sera pas le show-time.

Premier rendez-vous et premier entrainement effectué ce lundi avec une partie des internationaux pour Zinedine Zidane , qui doit lui aussi trouver ses marques. Il a toutefois donné des premières indications dans sa liste et c’est déjà un bon enseignement aux yeux de Bertrand Latour. Pour le sniper de Canal+, dans sa prise de parole très mesurée et très prudente, Zizou a quand même fait comprendre qu’il avait beau être un numéro 10 qui aimait le beau jeu et les gestes spectaculaires, il allait falloir raison garder par rapport au jeu pratique par les Bleus, qui doit conserver une certaine efficacité.

« Diouf qui est normalement un milieu de terrain, piston droit avec l’Inter Milan, et Zinedine Zidane a dit qu’il venait pour jouer arrière gauche. Ça, ce sont des choix très audacieux, qui ressemblaient moins à ce que pouvait faire le sélectionneur précédent je trouve. Sur la philosophie générale de Zinedine Zidane, il nous a clairement dit qu’il ne fallait pas rêver pour les quatre attaquants, que ce sera trois. Si on est nostalgique du Zidane joueur, je ne suis pas sûr que l’on joue comme le Brésil 70, romantisme et fête foraine », a fait savoir le journaliste de Canal+, pour qui il sera forcément intéressant de voir, plus que les résultats, la façon dont les Bleus jouent sous leur nouveau sélectionneur.

Les premiers éléments de réponse ne devraient pas tarder à tomber, car la France a un programme chargé avec un match en Turquie, deux rencontres face à la Belgique, et un beau choc contre l’Italie en seulement deux semaines. Zidane a en tout cas visiblement déjà tiré des enseignements de la dernière Coupe du monde, et ne compte pas mettre un système en place proche de celui de Didier Deschamps, qui donnait une grande liberté à ses joueurs offensifs et était même prêt, sur la fin, à tous les aligner en même temps sur le terrain.