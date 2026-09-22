OM-PSG : Le but de Marquinhos contesté par une preuve vidéo

OM-PSG : Le but de Marquinhos contesté par une preuve vidéo

Ligue 122 sept. , 9:30
parGuillaume Conte
9
Ajouter comme source préférée sur Google
Plus de 24 heures après les faits, des doutes sont apparus sur la validité du but de Marquinhos qui a permis au PSG de s'imposer face à l'OM.
L’OM peut clairement avoir des regrets après sa défaite contre le PSG. Dans un match au déroulement beaucoup plus équilibré que prévu, les Marseillais sont même revenus au score à la faveur du but d’Angel Gomes. Mais quasiment dans la foulée, Marquinhos a marqué le but vainqueur, ne laissant quasiment aucun espoir aux Marseillais de prendre un point dans ce match. Sur ce but, entre le centre et la reprise en deux temps du capitaine parisien, rien n’a choqué les observateurs de la rencontre. Du moins dans un premier temps.

Une rentrée en touche incorrecte au départ ?

Mais dans une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux, un élément saute aux yeux concernant le deuxième but du PSG. A l’origine de cette action, Ousmane Dembélé effectue une rapide remise en jeu en touche. Un détail choque avec le fait que le Ballon d’Or semble effectuer une mauvaise touche, puisque ce geste est effectué pendant qu’il continue à trottiner, sans avoir donc les deux pieds au sol.
Un détail pour certains, une grosse conséquence pour d’autres, les supporters de l’OM se sont étonnés de voir que la VAR ne vérifiait pas l’intégralité de l’action qui avait amené à un but, comme le règlement le prévoit.
Un vaste débat qui fait suite au sentiment d’injustice déjà présent chez les supporters marseillais, qui estiment que leur équipe aurait du bénéficier d’un pénalty pour une faute dans la surface sur Amine Gouiri. Une succession de coups de sifflet défavorables qui ne fait en tout cas pas le jeu d’une formation de l’OM à qui rien ne réussit en ce début de saison.

Ligue 1

20 septembre 2026 à 20:45
Olympique MarseilleOlympique Marseille logo
Gomes72'
1
2
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain logo
Torres García66'Aoás Corrêa74'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
A. Gomes
Olympique MarseilleOlympique Marseille
A. Gomes
Remplacement
84
ENTRE
F. Pemi Moumbagna
Olympique MarseilleOlympique Marseille
F. Pemi Moumbagna
SORT
N. Maupay
Olympique MarseilleOlympique Marseille
N. Maupay
Remplacement
84
ENTRE
U. Garcia Lopes
Olympique MarseilleOlympique Marseille
U. Garcia Lopes
SORT
E. Palmieri dos Santos
Olympique MarseilleOlympique Marseille
E. Palmieri dos Santos
Remplacement
84
ENTRE
K. Bezahaf
Olympique MarseilleOlympique Marseille
K. Bezahaf
SORT
H. Abdelli
Olympique MarseilleOlympique Marseille
H. Abdelli
Voir Les Détails Complets Du Match
Articles Recommandés
Fiasco Au Groupama Stadium Lol Promet Du Changement
OL

Fiasco au Groupama Stadium, l’OL promet du changement

La Resurrection De Moumbagna Il Va Sortir Lom De La Crise
OM

La résurrection de Moumbagna, il va sortir l'OM de la crise

Edf Deschamps A Echoue Le Defi De Zidane Est Colossal
Equipe de France

EdF : Deschamps a échoué, le défi de Zidane est colossal

Un Joueur Plombe Lasse Les Chiffres Sont Formels
ASSE

Un joueur plombe l’ASSE, les chiffres sont formels

Fil Info

22 sept. , 14:30
Fiasco au Groupama Stadium, l’OL promet du changement
22 sept. , 14:00
La résurrection de Moumbagna, il va sortir l'OM de la crise
22 sept. , 13:30
EdF : Deschamps a échoué, le défi de Zidane est colossal
22 sept. , 13:00
Un joueur plombe l’ASSE, les chiffres sont formels
22 sept. , 12:40
L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme
22 sept. , 12:20
PSG : Mika Godts averti, Luis Enrique est très déçu
22 sept. , 12:00
Vente OM : L'Arabie Saoudite dit non à cause des supporters
22 sept. , 11:30
Tottenham : De Zerbi viré, la décision tombe
22 sept. , 11:00
Daniel Riolo s’enflamme pour l’OL, ça ne passe pas

Derniers commentaires

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

parce que tu aimes pas les 2 clubs mais tout les club chouine a juste titre d'ailleurs tellement les erreurs son enormes lille qui chouine ya peu pas a juste titre en plus eux

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

tout le monde le voit je les posté au moins 5 fois mais cherche pas tu prouves que tu as tort mdr

L'OL lourdement sanctionné, la peur est énorme

La LFP, le tueur de clubs, n'a pas fini de faire chier le monde... et surtout les clubs qu'ils ne peux pas piffrer. On se souviendra du gros tas de merde qui a arrêté le match alors que l'OL menait 2 à 0 face à Rennes. Un gros cul qui a voulu montrer sa petite gueule à la télé pour pouvoir se faire connaître. Un "Larcher" qui doit se goinfrer de toute la merde qu'il peut créer. Dailleurs... Il y a le même à la tête de la LFP.

Le Real Madrid menace de quitter la Liga

Dit le mec supporters de 2 clubs de chialeuses, le barcé ET l'OL!! Trop fort!!

Fiasco au Groupama Stadium, l’OL promet du changement

Fiasco à Foot01 : Ses pseudos journalistes prévoyaient le pire pour l'OL en Championnat.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading