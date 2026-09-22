OM-PSG : Le but de Marquinhos contesté par une preuve vidéo

Plus de 24 heures après les faits, des doutes sont apparus sur la validité du but de Marquinhos qui a permis au PSG de s'imposer face à l'OM.

L’OM peut clairement avoir des regrets après sa défaite contre le PSG. Dans un match au déroulement beaucoup plus équilibré que prévu, les Marseillais sont même revenus au score à la faveur du but d’Angel Gomes. Mais quasiment dans la foulée, Marquinhos a marqué le but vainqueur, ne laissant quasiment aucun espoir aux Marseillais de prendre un point dans ce match. Sur ce but, entre le centre et la reprise en deux temps du capitaine parisien, rien n’a choqué les observateurs de la rencontre. Du moins dans un premier temps.

Une rentrée en touche incorrecte au départ ?

Mais dans une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux, un élément saute aux yeux concernant le deuxième but du PSG. A l’origine de cette action, Ousmane Dembélé effectue une rapide remise en jeu en touche. Un détail choque avec le fait que le Ballon d’Or semble effectuer une mauvaise touche, puisque ce geste est effectué pendant qu’il continue à trottiner, sans avoir donc les deux pieds au sol.

Un détail pour certains, une grosse conséquence pour d’autres, les supporters de l’OM se sont étonnés de voir que la VAR ne vérifiait pas l’intégralité de l’action qui avait amené à un but, comme le règlement le prévoit.

Un vaste débat qui fait suite au sentiment d’injustice déjà présent chez les supporters marseillais, qui estiment que leur équipe aurait du bénéficier d’un pénalty pour une faute dans la surface sur Amine Gouiri. Une succession de coups de sifflet défavorables qui ne fait en tout cas pas le jeu d’une formation de l’OM à qui rien ne réussit en ce début de saison.