Souvent critiqué pour son manque de travail défensif, Kylian Mbappé n’agace pas forcément ses coéquipiers au Real Madrid. Le défenseur central Antonio Rüdiger admet qu’il ne peut rien reprocher à l’attaquant français.

Zinédine Zidane se serait-il rendu à l’évidence ? Avant son premier rassemblement, le sélectionneur de l’équipe de France annonçait son intention de replacer Kylian Mbappé sur le côté gauche. Puis l’attaquant du Real Madrid a retrouvé l’axe quelques semaines plus tard, et ce n’est pas seulement lié à l’absence d’Ousmane Dembélé. Le discours du technicien a changé, comme s’il s’était aperçu que la place du Bondynois était finalement dans l’axe. Ce n’est pas un hasard si tant d’entraîneurs ont opté pour cette solution.

Au-delà de ses qualités dans les derniers mètres, Kylian Mbappé est aussi connu pour ses réticences dans le travail défensif. Un défaut incompatible avec le poste d’ailier et que le Français n’est sans doute pas près de gommer. Il faut dire que personne au Real Madrid n’ose lui dire ses quatre vérités. Pas même son coéquipier Antonio Rüdiger. « Est-ce que je dois dire à quelqu'un qui a marqué plus de 80 ou 90 buts en deux ans, et qui a maintenant marqué 100 buts pour le club, de faire mon travail ? Cela n'a aucun sens », a répondu le défenseur central à The Athletic.

« Regardez l'histoire, a poursuivi l’Allemand. Comment c'était quand Gareth Bale, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo étaient là ? Regardez le succès qu'ils ont eu. On n'a pas toujours besoin de parler de leur travail défensif. L'ego dans le vestiaire ? C'est l'histoire du Real Madrid. Si vous regardez dans le passé, Lopetegui et Benitez luttaient déjà avec ça, parce que le Real Madrid a toujours un groupe de stars, et toujours avec de gros caractères. Donc oui, ce n'est pas seulement un mythe. C'est la réalité. » Il serait intéressant de connaître l’avis des Bleus sur le sujet.