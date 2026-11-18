Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Marquinhos est en discussions avec le club parisien pour une éventuelle prolongation. Mais dans ce dossier, Luis Campos a une condition importante.

Parisien depuis 2013 et capitaine depuis le départ de Thiago Silva en 2020, Marquinhos a tout connu au Paris Saint-Germain. L’aventure entre le club Bleu et Rouge et le défenseur brésilien de 32 ans va-t-elle s’arrêter en fin de saison ? Un départ a souvent été évoqué, mais la tendance est à ce que Marquinhos honore au minimum son contrat actuel qui court jusqu’en juin 2028. Au-delà en revanche, le flou est total. La réflexion du PSG avance à ce sujet et selon les informations de Fabrice Hawkins, la volonté du double champion d’Europe en titre est de pouvoir compter sur l’expérience et le leadership de Marquinhos un peu plus longtemps.

Le Paris Saint-Germain offre une prolongation d’un an à son capitaine emblématique Marquinhos. Actuellement le Brésilien est lié au club jusqu’en 2028. Discussions en cours entre les deux parties » a révélé sur les réseaux sociaux le spécialiste du Sur son compte X, le journaliste de RMC révèle que le Paris Saint-Germain est enclin à l’idée d’offrir un nouveau contrat à Marquinhos, à condition que cette prolongation ne soit que d’une année supplémentaire pour ne pas s’engager sur le trop long terme avec un joueur ayant déjà dépassé la trentaine. «a révélé sur les réseaux sociaux le spécialiste du mercato pour la radio.

Une prolongation de seulement un an ?

La question est maintenant de savoir si Marquinhos s’imagine au Paris SG jusqu’en juin 2029, avec possiblement un rôle de remplaçant à la fin de son aventure au club. Ou si le Brésilien fera plutôt le choix de partir au sommet, après plusieurs sacres en Ligue des Champions et surtout avec un statut de titulaire indiscutable et de légende du club. Les négociations vont en tout cas s’intensifier entre les deux parties et il sera maintenant intéressant de voir si elles déboucheront sur un accord pour que l’aventure magnifique entre Marquinhos et le PSG se prolonge jusqu’en 2029.