Libre depuis son départ de l’équipe de France à l’issue du Mondial 2026, Didier Deschamps va faire son grand retour devant vos écrans. L’ancien sélectionneur des Bleus va prendre tout le monde à contre-pied.

Omniprésent dans l’actualité footballistique française depuis 14 ans, la durée de son mandat à la tête des Bleus, Didier Deschamps est reparti dans l’ombre à l’issue de la Coupe du monde 2026 l’été dernier. Demi-finaliste de l’épreuve, le champion du monde 2018 était courtisé ces dernières semaines. Son nom a circulé à la Juventus Turin, à Manchester United ou encore en Arabie Saoudite mais l’ancien sélectionneur des Bleus a finalement pris la décision de se ressourcer et de prendre le temps avant de choisir son prochain club.

Didier Deschamps a par ailleurs profité de cette coupure pour tourner une publicité qui risque d’en surprendre plus d’un ce samedi. Et pour cause, RMC dévoile que Didier Deschamps va apparaître dans une publicité de l’enseigne de restauration rapide Burger King. Le spot sera diffusé à la mi-temps du match de rugby entre la France et l’Argentine. Selon la radio, Didier Deschamps sera mis en scène dans cette publicité d’une durée de 1min15 comme le chef d’une brigade de cuisine. C’est la première fois depuis le match de la troisième place entre la France et l’Angleterre que Didier Deschamps fera une apparition publique.

Deschamps mis en scène par Burger King