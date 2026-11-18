L’OM a la nécessité de vendre d’ici au 30 juin pour alléger sa masse salariale et se conformer aux exigences de la DNCG. Le club phocéen souhaite néanmoins conserver Hojbjerg et Paixao jusqu’à la fin de la saison.

A quoi ressemblera le mercato hivernal à l’Olympique de Marseille ? Difficile de le dire pour le moment alors que le club phocéen passera devant la DNCG au mois de décembre . Il est probable que le gendarme financier du football français réclame des efforts supplémentaires au club phocéen, qui pourrait se voir imposer de nouvelles ventes afin de réduire sa masse salariale. Des indésirables tels que Maupay, Kondogbia ou encore Moumbagna seront poussés vers la sortie. En revanche, il a été acté en interne qu’il ne fallait pas toucher à la colonne vertébrale de Bruno Genesio en cours de saison.

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Grégory Lorenzi et Stéphane Richard ont pris la décision de ne pas lâcher Pierre-Emile Hojbjerg et Igor Paixao, sauf en cas d’offre exceptionnelle pour le Danois ou pour l’ailier brésilien. Les deux joueurs étaient proches de quitter l’OM l’été dernier et ont parfois exprimé des envies d’ailleurs. Malgré cela, Bruno Genesio compte sur eux et cela s’est traduit par un retour en forme de Paixao et de Hojbjerg lors des derniers matchs avant la trêve comme à Leverkusen ou sur la pelouse du RC Lens.

L'OM va garder ses cadres cet hiver

Du côté des supporters marseillais, on sera ravis de voir que l’ambition est bien présente au sein du club avec une réelle intention de conserver les meilleurs éléments malgré la menace de la DNCG. Ce constat vaut également sans doute pour des joueurs tels que Nayef Aguerd et Amine Gouiri, eux aussi très performants depuis le début de la saison et que l’OM souhaitera conserver jusqu’à la fin de la saison.

Des indésirables poussés vers la sortie ?

Comme indiqué par La Provence il y a quelques jours, l’été sera bien plus mouvementé en revanche puisque de grosses ventes devront intervenir entre la fin de saison en mai et le 30 juin, qui symbolise la fin de l’exercice comptable. D’ici là, Bruno Genesio espère conserver tous ses meilleurs joueurs avec peut-être un objectif secret en tête : ramener l’OM en Ligue des Champions pour offrir une énorme bouffée d’oxygène au club marseillais sur le plan financier.