Longtemps représentée dans l’équipe première, l’académie de l’Olympique Lyonnais traverse une période plus difficile. Son directeur Christian Bassila attend une meilleure intégration des jeunes, en espérant que le nouveau coach Carlos Vicens adoptera la même philosophie que son prédécesseur.

Qui dit changement d’entraîneur dit redistribution des cartes. Après le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, les joueurs moins utilisés à l'Olympique Lyonnais voient l’opportunité d’inverser la tendance avec Carlos Vicens. On pense notamment aux jeunes issus du centre de formation dont le temps de jeu peine à décoller. Si Khalis Merah entrait dans les plans du Portugais, c’était plus compliqué pour d’autres talents comme Steeve Kango, Adil Hamdani ou encore Rémi Himbert.

Cette génération aura peut-être davantage d’opportunités sous les ordres du nouveau coach. C’est en tout cas le souhait de Christian Bassila. Le directeur de l’académie de l’Olympique Lyonnais constate que le club rhodanien fait moins appel à son vivier comparé à une autre époque. Dès cette saison, le dirigeant veut à nouveau solidifier la passerelle entre la formation et l’équipe première, en espérant que Carlos Vicens adoptera une philosophie de jeu comparable à celle que les jeunes Gones connaissent déjà.

« La compétition, c’est bien, mais quid de leur développement ? Il faut qu’une fois avec les pros, il soit un complément d’effectif capable de poser des problèmes au coach, a confié l’ancien milieu au média Olympique-et-lyonnais. Il y en a un qui est arrivé (Carlos Vicens), avec ses principes qui seront peut-être différents de Paulo Fonseca. Mon rôle sera de l’alimenter avec des membres de l’académie. Mais on ne va pas changer de projet, car imaginez si on devait le faire à chaque nouvel entraîneur. Mon but, c’est que les jeunes réussissent à s’adapter à ce qu’il va leur demander. Je pense que la direction prise est la bonne. » Les premiers groupes convoqués par l’Espagnol donneront déjà une idée de ses intentions avec les jeunes.