OM : Hojbjerg ciblé par un cador, Marseille dit oui

OM : Hojbjerg ciblé par un cador, Marseille dit oui

OM27 sept. , 18:30
parHadrien Rivayrand
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L'OM a encore besoin de vendre et l'hiver prochain devrait être mouvementé sur le marché des transferts. Pierre-Emile Hojbjerg est notamment un candidat au départ.
L'Olympique de Marseille est encore très loin d'être tiré d'affaire, que ce soit sur le plan sportif ou financier. Les Phocéens devront encore bouleverser leur effectif cet hiver lors du mercato. La direction marseillaise a été très claire sur le sujet : la masse salariale doit encore être allégée afin de répondre aux exigences de la DNCG et de l'UEFA. Plusieurs joueurs importants de l'effectif de Bruno Genesio sont concernés par un éventuel départ de Marseille. Et l'un d'eux est Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain danois était déjà proche d'un départ il y a quelques semaines, mais avait finalement décidé de rester sur la Canebière. Cependant, tout pourrait rapidement changer, surtout au vu des résultats récents de l'Olympique de Marseille.

Hojbjerg, direction l'Italie ? 

D'après les dernières informations de Calciomercato, l'hypothèse d'un avenir en Serie A prend de l'épaisseur pour l'ancien joueur de Tottenham. L'AC Milan est en effet très intéressé à l'idée de le récupérer cet hiver. C'est notamment une demande de Ruben Amorim, qui se plaint de ne pas disposer de joueurs au profil de Hojbjerg et qui avait déjà réclamé sa venue lors du mercato estival. Le média évoque une bonne affaire à boucler, surtout que l'OM est plus que jamais vendeur. Il se murmure qu'un prix autour de 15 millions d'euros sera suffisant pour convaincre les Phocéens de lâcher le Danois.

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Reste à savoir si cette destination saura plaire au principal concerné. Mais plus les jours passent, plus un départ semble se dessiner pour Pierre-Emile Hojbjerg. Une autre mauvaise nouvelle pour l'OM, mais surtout pour Bruno Genesio, qui devra déjà rapidement trouver la bonne formule pour son équipe au sortir de la trêve internationale, elle qui est actuellement relégable en Ligue 1.
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