Rennes : Pinault prépare une nouvelle vente à 40 ME

Après avoir résisté tout l'été pour garder un Abdelhamid Ait-Boudlal qui peine à retrouver son meilleur niveau, Rennes va surement craquer cet hiver vu comment le Marocain fait rêver en Premier League.

Le Stade Rennais ne l’a pas caché. S’il a pu recruter en abondance cet été malgré la baisse drastique des droits TV et la faible économie du football français, c’est grave à la vente colossale de Jérémy Jacquet, parti pour Liverpool contre 63,5 millions d’euros. Une habitude pour le club breton, qui sait vendre au bon moment ses pépites, même si ces éléments très prometteurs partent de plus en plus tôt, sans même avoir eu le temps de se faire leur place en équipe première.

Après Fulham, c'est Newcastle qui passe à l'action

Ces dernières années, Rennes a vendu quasiment 10 joueurs pour plus de 30 millions d’euros, avec des grosses surprises parfois quand Kader Meïté a rejoint l’Arabie Saoudite pour un tel montant. Les très prometteurs Eduardo Camavinga, Désiré Doué, Jérémy Doku et Ousmane Dembélé ont eux réussi à très bien profiter du tremplin que représente souvent le club breton.

Sur le point de partir l’été dernier, Abdelhamid Aït Boudlal n’a finalement pas rejoint les sirènes de la Premier League. Franck Haise et les dirigeants brétiliens ont résisté, malgré une offre dépassant les 30 millions d’euros de la part de Fulham. Le défenseur central marocain était même prêt à faire ses valises, et il était apparu très décontenancé sur le terrain, en constatant que le club breton ne le laissait pas partir.

Depuis, le joueur peine à retrouver son meilleur niveau. Mais de son côté, la Premier League est persuadée qu’un second assaut cet hiver sera fatal. Selon les informations de Team Talk, Newcastle a mis Ait Boudlal au sommet de sa liste pour les recrues hivernale, et compterait donc largement dépasser les 30 millions d’euros qui n’avaient pas totalement convaincu Rennes de dire oui. Les Magpies ont de grandes chances de monter très haut, car Everton, Brentford et Hull sont également sur les rangs pour s’offrir le joueur marocain. Et le média britannique d’affirmer que, même si l’Angleterre a la préférence du Lion de l’Atlas, d’autres clubs européens se greffent à ce dossier qui peut monter très haut.