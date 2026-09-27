ASSE : Larsonneur sous pression, sa doublure prévient

ASSE : Larsonneur sous pression, sa doublure prévient

ASSE27 sept. , 17:30
parHadrien Rivayrand
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L'ASSE va certainement devoir faire un choix fort prochainement avec ses gardiens de but. Gautier Larsonneur ne fait plus l'unanimité et voit sa place menacée.
L'AS Saint-Étienne va plutôt bien en Ligue 2, malgré deux matchs consécutifs sans victoire avant la trêve internationale. Ian Cathro aura encore quelques jours devant lui pour corriger ce qui doit l'être. Et cela passera peut-être par la mise sur le banc de Gautier Larsonneur. Le gardien de but des Verts est de plus en plus contesté par les supporters et les observateurs du club stéphanois. Et en interne, sa doublure pense désormais avoir ce qu'il faut pour lui prendre sa place si l'entraîneur de l'AS Saint-Étienne fait appel à lui.

N’Diaye s'y voit déjà 

Dans un entretien accordé au média Jah, Mamour N’Diaye a en effet confié qu'il avait déjà, par le passé, lors de son passage à Sarpsborg en Norvège, bouleversé la hiérarchie établie : « Quand un gardien de but fait le fou et se blesse… S’il me laisse simplement cinq minutes, je vais m’imposer face à lui et face à tous ses supporters ! »
Sur sa lancée, le Sénégalais raconte comment la blessure du titulaire de l'époque lui avait permis de réaliser son tout premier match professionnel contre Molde : « On a gagné 2-0, j’ai fait un match de dingue et un clean sheet. Le gardien est resté sur le banc pendant deux ans. J’ai tellement galéré, je suis passé par des terrains en terre battue. (...) Quand tu arrives ici sur des terrains parfaits et qu’un mec te laisse sa place, tu te dis : “Mais c’est mon lit, c’est mon matelas !” Tu ne la lui rends plus jamais. »

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S'il n'est pas directement cité, Larsonneur est donc prévenu. N’Diaye attendra la moindre opportunité pour lui prendre sa place et devenir le nouveau titulaire des Verts. Pour le moment, Ian Cathro semble toujours accorder sa confiance à l'ancien gardien de but de Brest. Mais tout va vite dans le football, surtout pour Larsonneur, qui a déjà perdu son brassard de capitaine ces derniers mois et qui pourrait finir par perdre bien plus.
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t es un gentil garçon. oui ce que le PSG nous a insuflé, tous les clubs lui disent merci ! tu as raison. avant le Qatar rien n allait, on avairt pas de droits TV, le championnat n etait pas attractif, toutes les equipes ne pouvaient pas se battre pour le titre face à un etat à 900M, personne ne regardait le championnat...... merci le Qatar. ah mais. mais attend ! ah mais non ça. c est en 2026 ! ça n a jamais ete aussi bien meme ! MERCI LE QATAR. Donc comme c etait en 2012. jusqu' en .... on oublie. comme si tout allait bien est etait propre. OK ! Et sinon pour finir, Mc Court n a pas investi que dans les joeurs, mais aussi dans les installations, dans le centre d entrainement, et aussi ds les batiments du siege. mais bon ça hein;)

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