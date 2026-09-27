Un nouveau crack contacté, le PSG passe à l'action

Un nouveau crack contacté, le PSG passe à l'action

PSG27 sept. , 16:00
parHadrien Rivayrand
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Le PSG sera attentif dans les prochaines semaines pour se renforcer. La possibilité de recruter le jeune talent JJ Gabriel est belle, et le club de la capitale ne veut pas passer à côté.
Le Paris Saint-Germain a connu quelques changements importants l'été dernier lors du mercato estival, notamment au sein de son secteur offensif. Luis Enrique ne serait pas contre l'idée de renforcer encore un peu plus son attaque dans les prochaines semaines. L'entraîneur espagnol a des envies bien précises. L'ancien coach du Barça est d'ailleurs toujours très intéressé à l'idée de développer de jeunes joueurs à fort potentiel et sensibles à ses principes de jeu. Apparemment, JJ Gabriel coche toutes les cases. L'attaquant de Manchester United veut quitter les Red Devils et attire déjà pas mal de clubs...

Le PSG se positionne 

Selon les dernières informations de Sport, le PSG est très chaud à l'idée de recruter le natif d'Enfield. Le média ajoute notamment que la direction francilienne a fait savoir à Ali Barat, l'agent de JJ Gabriel, qu'elle était dans le coup et qu'une offre pourrait être formulée si le jeune crack était intéressé par le projet du Paris Saint-Germain. Une première approche concrète, donc, alors que plusieurs grands clubs européens se livrent une énorme bataille pour s'offrir JJ Gabriel.

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C'est notamment le cas du PSG, mais aussi du Bayern Munich, du Real Madrid et du FC Barcelone. Gabriel ne veut en tout cas plus jouer à Manchester United et ne compte pas y signer son premier contrat professionnel. Il devra faire le meilleur choix pour sa jeune carrière, alors qu'il s'apprête seulement à fêter ses 16 ans. Les pensionnaires du Parc des Princes, qui ont déjà vu plusieurs cracks leur échapper ces derniers mois, ne veulent plus passer à côté de la possibilité de mettre la main sur ce prodige anglais, qui n'a certainement pas fini de faire parler de lui.
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t es un gentil garçon. oui ce que le PSG nous a insuflé, tous les clubs lui disent merci ! tu as raison. avant le Qatar rien n allait, on avairt pas de droits TV, le championnat n etait pas attractif, toutes les equipes ne pouvaient pas se battre pour le titre face à un etat à 900M, personne ne regardait le championnat...... merci le Qatar. ah mais. mais attend ! ah mais non ça. c est en 2026 ! ça n a jamais ete aussi bien meme ! MERCI LE QATAR. Donc comme c etait en 2012. jusqu' en .... on oublie. comme si tout allait bien est etait propre. OK ! Et sinon pour finir, Mc Court n a pas investi que dans les joeurs, mais aussi dans les installations, dans le centre d entrainement, et aussi ds les batiments du siege. mais bon ça hein;)

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