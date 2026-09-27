PSG : Godts annonce à Luis Enrique comment le faire jouer
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PSG : Godts annonce à Luis Enrique comment le faire jouer

PSG27 sept. , 19:00
parHadrien Rivayrand
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Mika Godts impressionne avec la Belgique et sera l'un des éléments à suivre face à la France. Le joueur du PSG a très envie de montrer ce dont il est capable à son pays, mais aussi à... son entraîneur en club.
L'été dernier, Mika Godts a accepté de rejoindre le PSG pour tenter d'y faire son trou et de faire oublier Bradley Barcola. Le jeune joueur belge doit pour l'instant se contenter de quelques miettes dans la capitale, une phase difficile à gérer, mais importante pour son adaptation. En tout cas, depuis sa signature chez les doubles champions d'Europe, Mika Godts fait logiquement parler de lui dans son pays. Il a d'ailleurs été sélectionné pour cette période internationale de Ligue des Nations. L'ancien joueur de l'Ajax n'a pas tardé à faire parler la poudre puisqu'il a marqué face à l'Italie.

Godts heureux loin du PSG 

Mark van Bommel a une grande confiance en Godts et ce dernier n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction après la victoire en Italie, envoyant également un petit message indirect à Luis Enrique au micro de RTL Sports : « J’ai commencé le match avec beaucoup d’intensité, comme toute l’équipe. J’ai essayé mes dribbles et on a fait un gros match.
Mark van Bommel ne m’a pas demandé beaucoup de choses. Il m’a donné quelques consignes pour le pressing et la défense. Après, il m’a dit : joue libre, fais tes dribbles et continue même si ça ne va pas. Ça fait du bien qu’il ait eu confiance. C’est le football au plus haut niveau. (...) Il faut juste travailler dur. On a un bon groupe, une bonne atmosphère, donc on continue. »

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Mika Godts aura encore la possibilité de se mettre en lumière avec sa sélection avant de repartir à Paris. Ce sera notamment dès ce lundi soir face à l'équipe de France. Une rencontre que Luis Enrique pourrait regarder avec attention. Le technicien espagnol ne doute pas de son talent, mais souhaite le voir prendre davantage d'assurance avant de le titulariser régulièrement au PSG.
À noter que le club de la capitale aura fort à faire au sortir de la trêve internationale, avec notamment deux rencontres XXL en Ligue des champions face à Manchester City et au FC Barcelone. Deux rencontres que Mika Godts voudra absolument disputer.
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