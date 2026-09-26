OM : Genesio pète un plomb, Marseille lui donne raison

Après la défaite face au PSG, l'entraîneur de l'OM n'a pas hésité à mettre en cause ses joueurs. Des propos qui n'ont échappé à personne du côté de Marseille, où l'on donne totalement raison à Bruno Genesio en espérant que cela soit suffisant pour toucher l'orgueil de certains membres de l'effectif phocéen.

Ce n’est pas une défaite honorable qui va me satisfaire, à Marseille, on ne peut pas se satisfaire d'une défaite honorable. On perd souvent sur les mêmes erreurs. C’est frustrant. Il y a un manque de concentration, de maturité aussi. » Le technicien marseillais n'avait pas masqué son mécontentement dimanche dernier après la défaite de son équipe contre Paris, et dans long format de » Le technicien marseillais n'avait pas masqué son mécontentement dimanche dernier après la défaite de son équipe contre Paris, et dans long format de Ligue 1 + sur OM-PSG, on a même vu des séquences où Bruno Genesio s'en prenait à certains joueurs, on pense notamment à CJ Egan-Riley et au milieu offensif Angel Gomes.

Genesio a les supporters avec lui

Une prise de position forte de la part de l'entraîneur français de l'Olympique de Marseille dont le message a été bien compris par les supporters. BFM Marseille a en effet réalisé un sondage sur ce sujet et du côté du Vélodrome, on est convaincu que Bruno Genesio a eu totalement raison de serrer la vis à ses joueurs. A la question « Bruno Genesio a-t-il eu raison de hausser le ton contre ses joueurs lors de sa dernière conférence de presse ? », les supporters marseillais ont été unanimes ou presque. En effet, 91 % d'entre eux ont donné raison à Bruno Genesio contre 9 % qui trouvent qu'il a eu tort de s'en prendre à son effectif.

Un sondage grandeur nature qui confirme que Bruno Genesio a toujours un énorme soutien de la part des supporters de l'Olympique de Marseille, alors même que le club de Frank McCourt est relégable à la trêve. Du côté du Vélodrome, on a compris qu'après le non-mercato de l'OM, l'entraîneur arrivé de Lille n'a pas réellement les moyens qu'il espérait et qu'il paie les décisions de la direction marseillaise. Reste à savoir jusqu'à quand cette confiance des fans envers leur coach va rester et surtout si Bruno Genesio, sous pression, va tenir longtemps.