OM : Genesio pète un plomb, Marseille lui donne raison

OM : Genesio pète un plomb, Marseille lui donne raison

OM26 sept. , 8:20
parClaude Dautel
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Après la défaite face au PSG, l'entraîneur de l'OM n'a pas hésité à mettre en cause ses joueurs. Des propos qui n'ont échappé à personne du côté de Marseille, où l'on donne totalement raison à Bruno Genesio en espérant que cela soit suffisant pour toucher l'orgueil de certains membres de l'effectif phocéen.
« Ce n’est pas une défaite honorable qui va me satisfaire, à Marseille, on ne peut pas se satisfaire d'une défaite honorable. On perd souvent sur les mêmes erreurs. C’est frustrant. Il y a un manque de concentration, de maturité aussi. » Le technicien marseillais n'avait pas masqué son mécontentement dimanche dernier après la défaite de son équipe contre Paris, et dans long format de Ligue 1+ sur OM-PSG, on a même vu des séquences où Bruno Genesio s'en prenait à certains joueurs, on pense notamment à CJ Egan-Riley et au milieu offensif Angel Gomes.

Genesio a les supporters avec lui

Une prise de position forte de la part de l'entraîneur français de l'Olympique de Marseille dont le message a été bien compris par les supporters. BFM Marseille a en effet réalisé un sondage sur ce sujet et du côté du Vélodrome, on est convaincu que Bruno Genesio a eu totalement raison de serrer la vis à ses joueurs. A la question « Bruno Genesio a-t-il eu raison de hausser le ton contre ses joueurs lors de sa dernière conférence de presse ? », les supporters marseillais ont été unanimes ou presque. En effet, 91 % d'entre eux ont donné raison à Bruno Genesio contre 9 % qui trouvent qu'il a eu tort de s'en prendre à son effectif.
Un sondage grandeur nature qui confirme que Bruno Genesio a toujours un énorme soutien de la part des supporters de l'Olympique de Marseille, alors même que le club de Frank McCourt est relégable à la trêve. Du côté du Vélodrome, on a compris qu'après le non-mercato de l'OM, l'entraîneur arrivé de Lille n'a pas réellement les moyens qu'il espérait et qu'il paie les décisions de la direction marseillaise. Reste à savoir jusqu'à quand cette confiance des fans envers leur coach va rester et surtout si Bruno Genesio, sous pression, va tenir longtemps.
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Je me suis tjrs demandé comment ce genre de bouquin est écrit Est ce réellement un livre de quelqu'un d'intéressé par le profil de la personne qu'elle décrit Ou Est ce une commande Ou alors est ce tout simplement par pur opportunisme, on écrit sur une personne dans la lumière histoire de faire parler de soi et de prendre un peu de tune en même temps, alors que personne n'a jamais demandé à écrire un bouquin sur la personne en question

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