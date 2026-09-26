OM : Genesio pète un plomb, Marseille lui donne raison

En gagnant des compétitions on rentre du cash et on attire des investisseurs ,, voilà nôtre dilemme . Beaucoup club de L1 devrait suivre nôtre exemple au lieu de critiquer
Ce couloir droit une plaie . Kalulu ou Gusto serait meilleur . Koundé s'est fait prendre dans son dos 5 ou 6 X ???
Jean-Michel Aulas est celui qui a fait grandir le club Mais il est aussi celui qui l'a vendu Il a voulu tourner la page (certainement pour de bonnes raisons) la page est donc tournée. il fait parti du passé. le présent et l'avenir c'est Michele Kang , on jugera dans 20 ans
Allez encore un joueur à 80 millions. C'est le casino 24 heures sur 24 au PSG.
Je me suis tjrs demandé comment ce genre de bouquin est écrit Est ce réellement un livre de quelqu'un d'intéressé par le profil de la personne qu'elle décrit Ou Est ce une commande Ou alors est ce tout simplement par pur opportunisme, on écrit sur une personne dans la lumière histoire de faire parler de soi et de prendre un peu de tune en même temps, alors que personne n'a jamais demandé à écrire un bouquin sur la personne en question
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
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|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
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|2
|10
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|0
|6
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|3
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|9
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|2
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|7
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|5
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|2
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|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
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|5
|5
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|2
|2
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|9
|-2
|5
|5
|1
|2
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|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
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|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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ça dit quoi Marseille ? Bruno Genesio trop dur avec ses joueurs ?