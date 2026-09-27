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Ligue 1+ lance l'offre flash de la dernière chance

TV27 sept. , 17:00
parGuillaume Conte
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Pour essayer de séduire les passionnés de football indécis et qui s'ennuient pendant cette trêve internationale, Ligue 1+ lance une opération promotionnelle pour se trouver de nouveaux abonnés.
Autant applaudi pour son contenu que critiqué pour sa faible rentabilité, Ligue 1+ tente absolument de franchir un nouveau cap en terme d’abonnements. La chaine de la Ligue avait connu un début encourageant en passant rapidement le cap du million de fidèles, se basant même sur des prévisions optimistes pour essayer d’atteindre les deux millions d’abonnés dans quelques années. Mais pour le moment, avec un chiffre qui stagne à peine au-delà du million de souscripteurs, le plafond de verre a été atteint et Ligue 1+ tente un nouveau coup de poker pour provoquer de nouveaux arrivants.

L'offre flash jusqu'au 29 septembre

La plateforme de la Ligue de Football Professionnel a ainsi lancé une nouvelle offre à partir de ce week-end, pour réveiller les passionnés de Ligue 1 pendant la trêve internationale. Le prix des abonnements a été divisé par deux pour les deux premiers mois, pour atteindre 9,99 euros au lieu de 19,99 euros. Une offre valable jusqu’au 29 septembre, qui fait donc office de vente flash, pour ceux qui s’abonneraient pour une durée d’une année.
Forte de l’ajout de 100 % des matchs de notre championnat, et celui de la Ligue 3 les jeudis et les samedis, la chaine fait ainsi baisser le prix de son engagement pour ceux qui auraient manqué les premiers mois de compétition. Une volonté de faire gonfler son parc d’abonnés pour essayer d’être enfin rémunératrice pour les clubs français, ce qui est déjà le cas actuellement, mais à un niveau extrêmement faible.
Il reste à savoir si le timing de cette apparition parviendra à séduire les indécis, alors que le prochain match de Ligue 1 n’aura lieu que le week-end des 9, 10 et 11 octobre.
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t es un gentil garçon. oui ce que le PSG nous a insuflé, tous les clubs lui disent merci ! tu as raison. avant le Qatar rien n allait, on avairt pas de droits TV, le championnat n etait pas attractif, toutes les equipes ne pouvaient pas se battre pour le titre face à un etat à 900M, personne ne regardait le championnat...... merci le Qatar. ah mais. mais attend ! ah mais non ça. c est en 2026 ! ça n a jamais ete aussi bien meme ! MERCI LE QATAR. Donc comme c etait en 2012. jusqu' en .... on oublie. comme si tout allait bien est etait propre. OK ! Et sinon pour finir, Mc Court n a pas investi que dans les joeurs, mais aussi dans les installations, dans le centre d entrainement, et aussi ds les batiments du siege. mais bon ça hein;)

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