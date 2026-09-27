Ligue 1+ lance l'offre flash de la dernière chance

Ils vendent bien parce qu'ils font jouer leurs jeunes défenseurs centraux Nous on vend moins bien car ils partent sans avoir joué Oumar Solet, Mamadou Sarr Castello Lukeba a été mieux vendu après avoir fait 2 saisons a 19 et 20 ans
Toit ca ppur la Ligue 2 ? 🤣 On va remonter vite l'an prochain dis donc
Il a toujours ete plus soucieux de son look et de ses cheveux que de sa carriere. Quelle tristesse... formidable joueur, une classe indeniable a son poste mais quel gachis
C'est pas un 10 et il faut un pivot pour ce genre de joueur, pas une pointe qui joue la rupture. Kane est a la fois un grand buteur mais aussi un vrai point d'appui capable de devier des ballons , remettre en une touche avec du flair (les anciens se rappelleront de Morientes) Olise aurait ete fantastique a la grande epoque de Giroud et surtout avec un Mbappe a gauche. Dembele devant c'est TOUT FAUX
t es un gentil garçon. oui ce que le PSG nous a insuflé, tous les clubs lui disent merci ! tu as raison. avant le Qatar rien n allait, on avairt pas de droits TV, le championnat n etait pas attractif, toutes les equipes ne pouvaient pas se battre pour le titre face à un etat à 900M, personne ne regardait le championnat...... merci le Qatar. ah mais. mais attend ! ah mais non ça. c est en 2026 ! ça n a jamais ete aussi bien meme ! MERCI LE QATAR. Donc comme c etait en 2012. jusqu' en .... on oublie. comme si tout allait bien est etait propre. OK ! Et sinon pour finir, Mc Court n a pas investi que dans les joeurs, mais aussi dans les installations, dans le centre d entrainement, et aussi ds les batiments du siege. mais bon ça hein;)
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
Loading
2025/2026 🆚 2026/2027 L'évolution du classement de @Ligue1 à la loupe 🔎